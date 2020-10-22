В Бурятии мертвый банк потащил в могилу полуживое предприятие

АО «Молоко Бурятии» должно вернуть «БайкалБанку» полмиллиарда





В Арбитражный суд Бурятии подано заявление о включении в реестр кредиторов предприятия-банкрота ОАО «Молоко Бурятии» требований госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Речь идет о долговых требованиях конкурсного управляющего ликвидированного «БайкалБанка», которому, в свою очередь, крупно задолжали бурятские переработчики молока. Поскольку долг составляет около полумиллиарда рублей, именно требования АСВ могут стать решающими в судьбе гормолзавода. Возможно, что речь может идти о продаже заводских корпусов и земли на торгах. Не исключено, что под будущую жилищную застройку.

Напомним, что АО «Молоко Бурятии» еще в 2016 году задолжало «БайкалБанку» по шести кредитным договорам свыше 310 млн рублей, выделенных на модернизацию производства. В залог по кредиту передано имущество завода в виде производственных корпусов. Что касается земли под ними, то еще в 2018 году, по имеющимся данным, участки не были до конца оформлены, но это, как говорится, дело поправимое.Добавим, что кредит молочники так и не вернули, и за прошедшие пять лет сумма долга за счет процентов и штрафных санкций достигла 500 млн рублей. Если Агентству по страхованию вкладов удастся продать заложенное имущество молокозавода, то около 3 тыс. обманутых «БайкалБанком» вкладчиков и предприятий смогут рассчитывать на возмещение, пусть и частичное.Что касается самого долга, то после лишения в 2016 году лицензии «БайкалБанка» конкурсный управляющий в лице ГК «Агентство по страхованию вкладов» попытался продать дебиторскую задолженность на торгах. Однако реализовать долг единым лотом не удалось, даже с существенным дисконтом сумма в почти 500 млн рублей не вызвала интереса у потенциальных инвесторов.Но далее началось странное.- Вообще-то, главная задача АСВ как можно быстрее распродать «дебиторку» с понижением цены, чтобы вернуть деньги тем же обманутым вкладчикам, - сообщил источник, осведомленный с ситуацией на гормолзаводе. - Здесь же мы видим, что конкурсный управляющий заходит в реестр кредиторов банкротного предприятия с целью управления процессом, который завершится не ранее 2021 года.Опрошенные эксперты полагают, что неожиданный разворот АСВ по долгу предприятия может быть обусловлен двумя факторами. Возможно, появился потенциальный покупатель заводских корпусов с целью покупки имущества предприятия и речь идет только о цене. Но кто он? Пока все это под завесой тайны. В самой Бурятии сегодня мало желающих инвестировать в переработку молока. Вряд ли можно ожидать инвестиций и от иркутских молокозаводов. Все бизнес-процессы у иркутян отработаны, и им проще по-прежнему включать в себестоимость пару-тройку рублей на один литр на транспортировку молокопродукции в Бурятию, чем в условиях экономического кризиса и неясных перспектив рынка так рисковать своими инвестициями.Источники «Номер один» полагают, что в случае продажи заводских корпусов покупателей больше будет интересовать заводская территория с целью перепрофилирования под будущую жилищную застройку.- Кроме производственной линии, на гормолзаводе нет ничего интересного для инвестора, поскольку сегодня проще построить молокозавод с нуля по новым технологическим принципам, чем размещать производство в явно избыточных помещениях, - говорит эксперт в области конкурсного управления Николай Тетерин. - А данную территорию инвестору проще использовать для возведения жилого микрорайона.Один из опрошенных застройщиков, не называя своей фамилии, также отметил, что «площадка перспективная, район для высотной застройки удовлетворяет всем требованиям, есть коммуникации, правда, там не все идеально, но вполне решаемо».Добавим, что несколько лет назад в столице Бурятии либерализован перевод земель из одной категорию в другую, и теперь все меньше препятствий для реализации подобных бизнес-планов. Ведь свободной земли под жилищную застройку в Улан-Удэ почти не осталось, а сносить старое жилье с выделением их собственникам новых квартир дорого для бизнеса. Поэтому столица республики вполне сегодня может двигаться по пути Москвы, где из города уже давно выводятся производственные территории на окраину, а на их месте строится новое жилье.В правительстве Бурятии воздерживаются от прогнозов. Ведь пока идет конкурсная процедура наблюдения на гормолзаводе, ничто не мешает ООО «Агрохолдинг Молоко Бурятии» выпускать востребованную в регионе продукцию. Тем более что ситуация с арбитражным производством и участием в нем госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» в банкротстве АО «Молоко Бурятии» не входит в сферу влияния региональных властей. Они, в свою очередь, предпочитают дождаться результатов первого этапа конкурсного производства.Тем не менее источник выразил надежду, что «стороны найдут решение проблемы и предприятие продолжит перерабатывать продукцию в заводских корпусах». Добавим, что новая производственная линия, ранее приобретенная АО «Молоко Бурятии» и сегодня используемая ООО «Агрохолдинг Молоко Бурятии», находится в собственности республики и полностью защищена от конкурсного производства.Другой вопрос, если заводские помещения будут проданы, то линию либо придется переносить (в случае освобождения территории от старых корпусов), либо договариваться уже с новыми покупателями. Поэтому пока в истории с перспективами гормолзавода слишком много неизвестных, и остается только наблюдать за тем, куда кривая в лице уже находящегося в «могиле» «БайкалБанка» вывезет крупнейшее перерабатывающее предприятие республики.АО «Молоко Бурятии» сегодня является крупнейшим переработчиком молока в регионе. В состав предприятия входят гормолзавод и сыродельные заводы в поселках Кижинга и Кудара-Сомон. В 2019 году из-за проблем с сырьем и долгами перед поставщиками молока выручка завода снизилась до 37 млн рублей и он был остановлен. Однако в начале 2020 года при поддержке правительства РБ и инвестиций Улан-Удэнской птицефабрики в еще одну структуру гормолзавода - ООО «Агрохолдинг Молоко Бурятии» - предприятию удалось возобновить производство, практически вернувшись к показателям начала 2019 года.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»