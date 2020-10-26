Tele2 продлевает «понедельники» в Бурятии

До конца ноября клиенты компании могут начать неделю с вкусного бонуса





Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, совместно с партнерами акции продлевают приятные понедельники в Бурятии. До конца ноября клиенты компании могут начать рабочую неделю с вкусного бонуса.

Новое предложение «Поздравляем с понедельником!» пришлось по вкусу многим клиентам компании. Начать рабочую неделю с бодрящего напитка от кофейни RedCup? Или заказать пиццу от постоянного партера Tele2 – «Додо Пиццы»? Только в понедельник стакан американо или капучино бесплатно, а при заказе двух больших пицц, одна из них – в подарок. Для удобства можно оформить доставку пиццы, а кофе взять с собой.Стать участником акции очень просто. Через приложение «Мой Tele2» или сайт оператора абонент посещает страницу одного из партнеров «понедельников» и нажимает «получить». На номер и e-mail приходит SMS с уникальным промокодом, который абонент указывает при получении подарка.Предложение «Поздравляем с понедельником!» продлено до 30 ноября. Акция доступна для абонентов тарифных планов «Мой Онлайн», «Мой Онлайн+», «Безлимит», «Премиум», «Игровой» и «Персональный».«Зная привычки и вкусы наших клиентов, мы предлагаем абонентам уникальные, релевантные предложения. Многим из них понравились наши «понедельники». Поэтому мы продлеваем акцию до конца осени и предлагаем кофе и пиццу брать с собой. При этом не нужно делать выбор в пользу одного из предложений, можно воспользоваться всеми подарками сразу. Надеемся, что еще больше абонентов компании станут немного счастливее в самый сложный день недели», - рассказал директор бурятского филиала Tele2 Юрий Новосад.Фото: Tele2