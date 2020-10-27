Клиенты Tele2 на Дальнем Востоке по-прежнему предпочитают Samsung

Почти треть клиентов оператора пользуются смартфонами этого производителя





Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, проанализировал базу устройств, зарегистрированных в своей сети и определил предпочтения клиентов компании в дальневосточных регионах при выборе смартфонов.

Абоненты оператора не изменяют своим вкусам, отдавая предпочтение зарекомендовавшим себя брендам. На протяжении года лидером рейтинга становятся смартфоны южнокорейского производителя Samsung. Его доля выросла за год на 5% и составляет почти треть всех зарегистрированных смартфонов в сети оператора – 29%.Второе место разделили устройства Xiaomi и Apple, замыкают рейтинг девайсы вендора Huawei.Доля смартфонов в общей базе устройств по итогам сентября 2020 года составила 70% (+12% к аналогичному периоду прошлого года). При этом на смартфоны с поддержкой 4G приходится 90% против 81% годом ранее.Продолжает свое развитие тренд на смартфоны с экраном диагональю более 5,5 дюймов в ценовой категории от 10 до 20 тыс. рублей. Самыми популярными моделями стали Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy A50. Хорошую динамику в продажах показали китайские модели Honor 7S, Honor 8A и Xiaomi Redmi 7A.«В выборе устройств для розницы мы ориентируемся прежде всего на предпочтения клиентов. Анализируем, как меняется модель потребления покупателей, учитываем их спрос и предпочтения. Это позволяет нам своевременно пополнять продуктовую линейку востребованными устройствами. Для поддержания спроса мы регулярно запускаем акции совместно с производителями популярных брендов для того, чтобы посетители наших салонов могли приобрести смартфоны на выгодных условиях», сообщила коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2 Мария Лыкова.Фото: Tele2