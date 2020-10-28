В Бурятии снова резко подорожал газ

Это может еще больше ухудшить ситуацию с загрязнением воздуха в Улан-Удэ





В Бурятии на прошлой неделе снова подорожал сжиженный углеводородный газ для бытовых нужд. Розничная стоимость в республике одной тонны топлива, реализуемого населению, выросла с 35 тыс. рублей за тонну до 45 тыс. рублей. Столь резкое повышение цен может привести к сокращению закупок экологически чистого «голубого топлива». И приведет к увеличению закупок «грязного» угля и ухудшению зимой воздушной атмосферы в Улан-Удэ.

Как ранее уже сообщала Региональная служба по тарифам, с нового года федеральное правительство отказалось от регулирования оптовых цен на сжиженный углеводородный газ, и они ожидаемо пошли в рост. И уже в начале июля на сайте ООО «Газпром-Газэнергосеть» на торгах стоимость пропан-бутановой смеси выросла до 27 тыс. рублей за тонну. Тогда как в мае сжиженный углеводородный газ (СУГ) торговался по цене в 13 тыс. рублей за тонну. С осени темп роста цен все более ускорился.- На прошлой неделе обратился в «Бурятгаз», где мне сказали, что в рознице газ будет стоить 45 тыс. рублей за тонну, а для отопления моего дома на зиму потребуется четыре тонны, - жалуется Николай Афанасьевич, пенсионер из поселка Восточный. - С моей пенсией в 20 тыс. рублей с такими ценами на газ я останусь без штанов.Продавцы сжиженного газа, в свою очередь, кивают на то, что при формировании цены они отталкиваются от оптовых цен. Ведь при завозе сжиженного газа из Западной Сибири в Бурятию необходимо потратить на транспортировку по железной дороге около 10 тыс. рублей за тонну плюс к этому расходы на продажу газа в розницу.В итоге могут выиграть энергетики, которые при подорожании газа смогут больше продать электроэнергии в регионе. Однако большей части бурятских потребителей газа придется переориентироваться не на электроэнергию, которая уж очень дорога. А вернуться к дедовскому способу обогрева жилищ углем и дровами, ухудшая положение дел с экологией. И это в стране, имеющей огромные запасы газа.- Страна быстрыми темпами деградирует и проваливается в прошлое, так мы скоро докатимся до того, что в связи с дороговизной топлива, как пещерные люди, будем отапливать жилища кизяком и мусором, - заявил депутат Хурала Игорь Бобков. - И это притом что у нас 21-й век на дворе, а цивилизованный мир давно перешел на экологически чистое газовое топливо.Служба информации «Номер один»Фото: pixabay.com