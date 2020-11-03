Средняя скорость мобильного интернета в России достигла отметки в 24 Мбит/сек

Самым быстрым среди операторов «четверки» оказался МегаФон





В октябре в целом по России самым быстрым среди операторов «четверки» с услугой мобильного интернета оказался МегаФон. По средней и максимальной скорости передачи данных компания опередила остальных в два и более раза. Эти данные представлены в исследовании информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

По данным исследования средняя скорость МегаФона приближается к 40 Мбит/сек, у замыкающего четверку Tele2 – к 14,5 Мбит/сек. Средняя же скорость мобильного интернета в России с учётом двух других операторов равна 24 Мбит/сек.







Информация была получена в рамках проекта «Качество связи». Результаты исследования включают обезличенные данные, полученные в течение октября более чем в 30 крупнейших городах РФ на основании десятков тысяч замеров. Скорость определялась с помощью приложения на устройстве пользователя «Мегабитус».Один и тот же абонент мог запускать «Мегабитус» дома, в офисе, в магазине, на даче, а также тестировать скорость в Wi-Fi-сетях. Оценка происходила по достигнутой скорости передачи данных, а также по другим параметрам, описанных ГОСТом (коэффициент успешных попыток установления соединения).Что касается максимальной скорости, то она также зафиксирована у МегаФона — 229,5 Мбит/с. Последующие места распределились следующим образом: «ВымпелКом» — 160,5 Мбит/с, МТС — 94,1 Мбит/с, Tele2 — 88,4 Мбит/с.Среди фиксированных операторов лидирует МГТС (МТС) с 67 Мбит/сек, у «Ростелекома» – 55,3 Мбит/сек, у «ЭР-Телекома» – 39,8 Мбит/сек, у «Вымпелкома» – 31 Мбит/сек. Здесь наблюдается значительный отрыв первых двух компаний, которые и дают высокий уровень средней скорости в этой группе – 48,3 Мбит/сек.С помощью «Мегабитуса» TelecomDaily определяет средний уровень скорости по России, а также в больших городах, где на данный момент проживает большинство пользователей приложения. Это касается не только скорости мобильной передачи данных, но и фиксированных сетей. По мере роста популярности «Мегабитуса» география замеров будет охватывать новые, в том числе малые, города.Ранее международная компания Ookla также подвела очередные итоги независимого исследования качества мобильного интернета, который предоставляют операторы связи в России. МегаФон был признан лидером по скорости мобильного интернета четвертый год подряд. В Бурятии во втором квартале 2020 года средняя скорость скачивания информации в сети МегаФон, по данным Ookla, составила 26,3Мбит/с.Фото: pixabay.com