В Бурятии неизвестной фирме дали без торгов десятки гектаров земли

Участки выделены для очередного масштабного инвестпроекта

Согласно кадастровым номерам участков, они расположены в Иволгинском районе между Нижней Иволгой и Нурселением, возле перекрестка федеральных трасс «Байкал» и «Улан-Удэ – Кяхта». По документам они предназначены для строительства торгово-развлекательного комплекса с аквапарком и гостиницей, торгового центра, объектов автотуристического кластера «Байкальский», баз, складов и так далее.





Правительство Бурятии выделило 15 земельных участков общей площадью свыше 88 гектаров фирме «Валентина». Земля отдана в аренду без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство транспортно-логистического комплекса «Байкальский».Что касается «Валентины», она характеризуется уставным капиталом в 10 тысяч рублей и, судя по отчетности, отсутствием какой-либо деятельности в 2019 году. Списочный состав фирмы – один человек. Вероятно, это генеральный директор Валентина Копылова, которая также является учредителем компании.Основной вид деятельности «Валентины» - производство мебели для офисов и предприятий торговли. В дополнительных видах деятельности также указаны еще ряд направлений, таких как распиловка и строгание древесины, а также некоторые виды торговли, в частности, алкоголем.В 2013 году «Валентина» «засветилась» в Арбитражном суде, когда Минпромторг Бурятии хотел лишить ее лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции. Однако затем чиновники почему-то отозвали свой иск.Сама Валентина Копылова также является руководителем еще двух фирм, причем владельцем одной из них – ООО «ВВК» - выступает гражданин Чжан Минь.Какие-либо подробности о новом масштабном инвестиционном проекте пока не известны.Фото: «Номер один»