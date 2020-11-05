В Бурятии налоговые ставки для социальных предприятий снизят в несколько раз

Это произойдет независимо от того, пострадали они от пандемии или нет





Минимальные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения установят для социально ориентированных предприятий, зарегистрированных и работающих в Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов.

- Напомню, для наиболее пострадавших отраслей экономики принято решение ввести льготный налоговый режим – 1% на доходы и 5% - налог на доходы минус расходы по упрощенной системе налогообложения. Для социальных предприятий устанавливается такой же режим. Они смогут перейти на льготный налоговый режим вне зависимости от того, являются они пострадавшими во время пандемии или нет. У нас таких организаций не много, но для них тоже необходимы меры поддержки, - отметил Алексей Цыденов.Как отметила министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова, минимальные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения будут установлены для социальных предприятий с целью развития на территории республики системы социального предпринимательства. Воспользоваться республиканской мерой поддержки смогут организации, включенные в Реестр социальных предприятий в соответствии с федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».Напомним, размер ставки по УСН снизится с 6% до 1% - для налога на доходы и с 15% до 5% - для налога на доходы минус расходы. Такое решение было озвучено 2 ноября на заседании совета при главе Бурятии по улучшению инвестиционного климата.Фото: пресс-служба главы Бурятии