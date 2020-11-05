Бурятия поддержит предпринимателей, уходящих с ЕНВД на УСН

Право на поддержку получат около 4 тысяч человек



Предприниматели Бурятии, которые используют в своей деятельности только единый налог на вмененный доход (ЕНВД), смогут перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН) по минимальным налоговым ставкам. В правительстве республики разрабатывается соответствующий законопроект. Он будет внесен на сессию Народного Хурала, которая пройдет в конце месяца.



Как известно, в 1 января 2021 г. ЕНВД по всей стране планируется отменить.



В настоящее время в Бурятии насчитывается около 13 тысяч плательщиков ЕНВД. Большинство из них применяют данный налоговый режим одновременно с каким-либо другим режимом. По закону, они смогут перейти

лишь на другой используемый ими режим.



Но порядка 4 тысяч предпринимателей полностью находятся на ЕНВД и они смогут перейти либо на патент, либо на УСН (то есть воспользоваться грядущими льготными ставками по УСН).



Сейчас по УСН действуют такие ставки - 6 % налога на доходы или 15 процентов на доходы минус расходы. Планируется сделать, соответственно, один и пять процентов. Это очень большое послабление.



Налог по УСН платится по месту регистрации предпринимателя-плательщика (для сравнения, ЕНВД платится по месту ведения бизнеса).



В Бурятии есть факты, что предприниматели-УСНщики работают в республике, но зарегистрированы в других российских регионах. Бюджет республика из-за этого теряет деньги. Таких предпринимателей хотят простимулировать к регистрации в республике.



«В случае, если они перерегистрируются в республике также по УСН, то они получают льготный режим (один процент и пять процентов - прим.). В республике есть 1600 организаций, которые сейчас платят ЕНВД в местные бюджеты, по факту имеют регистрацию небурятскую, - поясняет Алексей Цыденов, глава Республики Бурятия.



Пониженные налоговые ставки по УСН будут действовать в течение двух налоговых периодов для впервые зарегистрированных в республике в 2021-2022 годах налогоплательщиков в связи с переменой ими места нахождения.



Есть и ряд других новинок по УСН, которые призваны поддержать предпринимателей в наше сложное время.



Намечаемое введение льготных ставок вызывает положительную реакцию среди предпринимателей республики.



«Предпринимательскую деятельность веду с 2001 г. У меня небольшое дело и я использую ЕНВД. Думаю, что введение пониженных ставок – хорошая инициатива. Я поначалу думала, что придется переходить на существующие ставки – 6 и 15 процентов. Если бы перешла, например, на 6 процентов, то налоговая нагрузка, наверное, выросла бы раз в шесть», - сказала «Номер один» предприниматель Марина Танхасаева.



Когда появилась информация, что в республиканском правительстве хотят установить льготные ставки, это обрадовало ее.



«Перейти сразу на 6 или 15 процентов для меня было бы сложно. А один или пять процентов, о которых сегодня говорится, - это, конечно, плавный, мягкий вариант. Мои знакомые предприниматели, которые давно находятся на стандартных ставках УСН, сейчас мне говорят – вот бы нам тоже такие проценты», - отмечает Марина Танхасаева.

