Как без проблем запустить собственный бизнес?

Об этом вы узнаете на бесплатном курсе «Стартап-акселератор», который стартует 9 ноября
«Стартап-акселератор» – это мощный интенсив, за 5 дней вы пройдете путь от поиска бизнес-идеи до ее реализации под чутким руководством экспертов по маркетингу и успешных предпринимателей.
Вы узнаете:
- как выбрать свою бизнес-идею и протестировать ее;
- как проводить конкурентный анализ и что нужно учитывать;
- каким должно быть сильное уникальное торговое предложение (УТП);
- зачем регистрировать юридическое лицо и как это сделать;
- как собрать свою команду мечты, с которой и в огонь, и в воду;
- что такое Tone of voice и как бизнесу позиционировать себя.
А также вы разберете, как продавать, чтобы быстро выйти на окупаемость, где найти инвесторов и чем их привлечь.
Обучение начнется 9 ноября и продлится до 13 ноября включительно. За это время вы получите прикладные техники для развития бизнеса, мощные инструменты продвижения и привлечения клиентов и экспертные советы от спикеров.
Регистрируйтесь на «Стартап-акселератор» по ссылке.
Фото: pixabay.com
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