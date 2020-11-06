Как без проблем запустить собственный бизнес?

Об этом вы узнаете на бесплатном курсе «Стартап-акселератор», который стартует 9 ноября



«Стартап-акселератор» – это мощный интенсив, за 5 дней вы пройдете путь от поиска бизнес-идеи до ее реализации под чутким руководством экспертов по маркетингу и успешных предпринимателей.

Вы узнаете:



- как выбрать свою бизнес-идею и протестировать ее;

- как проводить конкурентный анализ и что нужно учитывать;

- каким должно быть сильное уникальное торговое предложение (УТП);

- зачем регистрировать юридическое лицо и как это сделать;

- как собрать свою команду мечты, с которой и в огонь, и в воду;

- что такое Tone of voice и как бизнесу позиционировать себя.



А также вы разберете, как продавать, чтобы быстро выйти на окупаемость, где найти инвесторов и чем их привлечь.



Обучение начнется 9 ноября и продлится до 13 ноября включительно. За это время вы получите прикладные техники для развития бизнеса, мощные инструменты продвижения и привлечения клиентов и экспертные советы от спикеров.



Регистрируйтесь на «Стартап-акселератор»



Фото: pixabay.com Вы узнаете:- как выбрать свою бизнес-идею и протестировать ее;- как проводить конкурентный анализ и что нужно учитывать;- каким должно быть сильное уникальное торговое предложение (УТП);- зачем регистрировать юридическое лицо и как это сделать;- как собрать свою команду мечты, с которой и в огонь, и в воду;- что такое Tone of voice и как бизнесу позиционировать себя.А также вы разберете, как продавать, чтобы быстро выйти на окупаемость, где найти инвесторов и чем их привлечь.Обучение начнется 9 ноября и продлится до 13 ноября включительно. За это время вы получите прикладные техники для развития бизнеса, мощные инструменты продвижения и привлечения клиентов и экспертные советы от спикеров.Регистрируйтесь на «Стартап-акселератор» по ссылке Фото: pixabay.com