Депутаты Хурала Бурятии раскритиковали правительственный проект бюджета

Их не устраивают суммы расходов на промышленность и сельское хозяйство





В Хурале Бурятии идет подготовка к очередной сессии республиканского парламента. Основным вопросом повестки станет рассмотрение в первом чтении проекта закона «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», сообщили в пресс-службе парламента.

Сейчас с проектом главного финансового документа знакомятся на заседаниях комитетов. Заместитель министра финансов Бурятии Лариса Самбарова, докладывая на заседании бюджетного комитета, рассказала об основных характеристиках внесенного правительством проекта республиканского бюджета-2021. По ее словам, документ внесен на первое чтение в Хурал и для общественного обсуждения на публичных слушаниях.- В 2021 году общий объем доходов составит 72,5 млрд рублей, расходы составляют 77 млрд рублей и дефицит - 4,5 млрд рублей, что составляет 15% от налоговых и неналоговых доходов, - рассказала замминистра. - Объем налоговых и неналоговых доходов составит 29,8 млрд рублей: поступления от налога на прибыль - 7,3 млрд рублей, НДФЛ - 11 млрд рублей, от акцизов - 3,8 млрд рублей, прогноз от УСНО - 865 млн рублей (увеличение на 50 процентов по сравнению с 2020 годом), налог на имущество- 4,2 млрд рублей , налог на добычу полезных ископаемых 1,1 млрд. рублей Безвозмездные поступления от федерального бюджета ожидаются в сумме 42,7 млрд, причем часть целевых субсидий еще будет уточняться поправкой главы Бурятии. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета РБ составляет 23,5 млрд, что мы и получали в 2020 году. Минфин РФ оставил всем субъектам дотации на уровне этого года. Возмещение расходов на частичное повышение зарплаты работникам бюджетной сферы - 1,6 млрд руб, это ниже на 168 млн руб. Субсидии известны пока не в полном объеме, работа в этой части идет, пока заложено 10,5 млрд., что ниже на 5 млрд рублей, чем уровень 2020 года. Субвенции - 5 млрд, иные трансферты - 2,2 млрд, из них на реализацию мероприятий плана социального развития регионов ДФО - 1,2 млрд, на безопасные качественные дороги предусмотрено трансфертов 312 млн рублей, от Фонда содействия ЖКХ планируем получить 771 млн рублей.Бюджет-2021 сформирован по программной структуре расходов, действуют 24 государственные программы, которые составляют 95% бюджетных расходов. Наибольший удельный вес приходится на социальные расходы, они занимают 70 процентов. Так на социальную поддержку граждан заложено 12 млрд, предусмотрены все публичные обязательства. Внимание уделено здравоохранению, здесь предусмотрено финансирование гарантий медицинских услуг на 5 млрд рублей. Это ремонт, строительство больниц и ФАПов, подготовка медицинских кадров. На госпрограмму «Здравоохранение» предусмотрено 13,9 млрд рублей.На развитие системы образования предусмотрено 18,3 млрд рублей, на госпрограмму «Культура» - 2,5 млрд. На развитие физической культуры и спорта заложено 1,6 млрд рублей: приоритетом является создание условий для ведения здорового образа жизни, развитие массового спорта, спорта высших достижений и организация оздоровления отдыха детей.В рамках социальной политики предусмотрены расходы на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, министерством финансов будет предусмотрен резерв в сумме 1,6 млрд рублей. На развитие агропромышленного комплекса заложено 1,2 млрд. Строительство и ЖКХ - 5,1 млрд рублей, на Дорожный фонд в 2021 году - 4 млдр рублей, средства которого будут направлены на содержание автомобильных дорог.Заслушав замминистра, депутаты задали ряд вопросов правительству, разработавшему проект республиканского бюджета.- Никогда не говорим об экономике, об экономических прорывах. Всего лишь 1,6 млрд на экономический блок. Когда начнем говорить о бюджете развития? - высказалась депутат от Кабанского района, руководитель Селенгинского ЦКК Лилия Деева. - Из года в год снижаются налоги от прибыли. Почему? Давайте еще раз соберемся и послушаем.Предоставить аналитику доходной части бюджета по годам предложил депутат Иринчей Матханов.- Доходы не растут, а снижаются. Давайте готовить аналитику. Почему сейчас-то не работаем над собственной доходной частью бюджета? Глава правительства РФ Михаил Мишустин поставил задачу сокращать бедность, а мы «гробим» малый и средний бизнес, - заявил он.Депутаты аграрного комитета на своем заседании, ознакомившись с проектом бюджета-2021, критично высказались с его положениями о расходах на сельское хозяйство.- Если рассматривать реальную поддержку, то в республиканском бюджете исчезла строка «начинающий фермер». Идет явное сокращение по отрасли, - отметил депутат Петр Носков.Парламентарий высказался о том, что профильный комитет умалчивать проблему не будет.Депутат из Бичуры Александр Савельев призвал коллег «осознанно принимать бюджет».- Бюджет должен быть бюджетом развития. Всего 60 млн на техническое перевооружение сельскохозяйственного комплекса! Разовьемся на эти деньги? - акцентировал внимание он.Пока с проектом главного финансового документа республики продолжают знакомиться в комитетах республиканского парламента, где идут обсуждения и споры. 24 ноября по проекту бюджета пройдут публичные слушания.Фото: «Номер один»