Tele2 обещает кешбэк покупателям 4G-смартфонов в Бурятии

Предложение актуально для клиентов с тарифами «Мой онлайн», «Мой онлайн+»





Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предлагает выгодный кешбэк своим абонентам при покупке смартфонов в фирменных салонах связи. Акция позволит не только приобрести новинки от популярных брендов Samsung, Huawei или Xiaomi, но и получить бонус до 2000 рублей на счет мобильного телефона, сообщили в пресс-службе компании.

Выгодное предложение оператора актуально для новых и действующих клиентов с тарифными планами «Мой онлайн», «Мой онлайн+». Для получения кешбэка нужно приобрести одну из моделей телефона от партнеров акции. Предложение также доступно при покупке смартфона в кредит или рассрочку.После выбора смартфона покупатель сообщает продавцу свой номер телефона, на который и будет начислен кешбэк. Размер бонуса зависит от тарифного плана. Потратить полученные средства можно будет на оплату услуг связи оператора. При этом кешбэк будет расходоваться в приоритетном порядке.Предложение действует до 31 января и не совместимо с другими акциями. При смене тарифа или при несвоевременной оплате абонентской платы участие в акции прекращается. Ознакомиться с условиями предложения можно у продавцов-консультантов в салонах связи или на сайте оператора.Смартфон можно приобрести в салонах связи оператора. Торговые точки компании продолжают работать в обычном режиме. Оператор строго выполняет все рекомендации специалистов по профилактике коронавируса: в салонах продавцы обслуживают в одноразовых медицинских масках, применяют антисептики для рук, нанесены разграничительные линии, которые обеспечивают необходимую социальную дистанцию для клиентов.- Посетители наших салонов все чаще приобретают смартфоны с поддержкой 4G. Развитие сети высокоскоростного интернета, расширение покрытия способствуют увеличению активных его пользователей. Мы постоянно отслеживаем потребности наших клиентов и запускаем выгодные предложения. В преддверии новогодних праздников у наших абонентов есть прекрасная возможность приобрести новый смартфон популярных брендов Samsung, Huawei или Xiaomi и получить кешбэк, - рассказал директор бурятского филиала Tele2 Юрий Новосад.Фото: Tele2