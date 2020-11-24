Большинство бизнесменов Бурятии рискуют не получить меры господдержки после отмены ЕНВД

Под льготное налогообложение попадет только десятая часть предпринимателей





Свыше 90% предпринимателей Бурятии, работающих по Единому налогу на вмененный доход (ЕНВД), рискуют не получить меры господдержки, которые продекларировало правительство республики накануне предстоящей отмены этого налога. «Номер один» стала известна позиция налоговой службы, которая с нового года большей части представителей малого бизнеса будет считать налоги без учета льгот.

«Установление пониженных ставок по УСНО на 2021 год для организаций и индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 2020 году к категории получателей мер госсподержки, предусмотренных постановлением Правительства РФ № 409 и №434 будут применяться только для основных видов деятельности по коду ОКВЭД2». Об этом сообщается в аналитической записке из налогового ведомства, которая была получена в ходе обсуждения депутатами вопроса о льготах пострадавшим от коронавирусного кризиса предпринимателям.Переводя на обычный язык, это означает, что если у предпринимателей Бурятии основной вид деятельности по ОКВЭД2 попадает в федеральный список пострадавших отраслей, то по упрощённой системе налогообложения (УСНО) они будут платить не 6% с доходов, а всего лишь 1% (либо 5-процентный налог на доходы минус расходы). Этого и добивались ранее бизнесмены Бурятии. Однако проблема в том, что около 90% бизнеса региона формально не относится к пострадавшим отраслям (исходя из идентификации по ОКВЭД).-Я не понимаю, что вообще происходит, налоговая нагрузка у малого бизнеса в этом случае возрастёт с 1 января 2021 года в 20 и более раз, - сетует депутат Хурала Бурятии Михаил Гергенов. - Будем добиваться разъяснений на сессии Народного Хурала.Добавим, что в большинстве регионов заксобрания давно внесли в меры поддержки дополнительные коды ОКВЭД2 и налоговая будет считать как положено, исходя из региональных поправок. Однако в Бурятии этого пока не произошло. Единственный шанс внести поправки у депутатов будет на предстоящей 26 ноября сессии парламента.Всего в Бурятии насчитывается 13 тысяч плательщиков по ЕНВД, при этом 68% из них совмещают данный вид налогообложения с другими видами.Фото: «Номер один»