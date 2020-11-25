Бурятия может потерять сотни миллионов из-за манипуляций чиновников с цифрами

Москва усомнилась в достоверности предоставленных республикой данных







Как рассказал на вчерашних общественных слушаниях по проекту бюджета будущего года сенатор от Бурятии Александр Варфоломеев, недавно на федеральном уровне состоялось обсуждение бюджета на следующий год. И часть проектов, которые ранее были включены в список расходов, ныне в нем отсутствуют.

- К примеру, есть вопрос по программе переселения из ветхого аварийного жилья на БАМе, - рассказывал сенатор. - У нас получается, что в первом чтении федерального бюджета были предусмотрены одни суммы, ко второму чтению каждая из этих сумм значительно уменьшилась. Разбирались с заместителем министра строительства РФ, который подтверждает, что они уменьшили деньги на решение этой проблеме по той причине, что сомневаются в правильности предоставленных регионом сведений о нуждающихся.Выяснилось, что правительство республики все время меняло количество семей, нуждающихся в переселении.- Сначала показываем 1200 семей, потом 1400, в конце концов показываем 2000 семей, - говорил Александр Варфоломеев.Он обратился к минстрою и минфину республики с просьбой сделать документально подтвержденное обоснование этой заявки. Иначе деньги пропадут насовсем.- Эти деньги не убраны из программы. Они ждут нашу республику, и они вернут нам эти деньги после того, как мы правильно покажем бумаги.Похожая ситуация по очистным сооружениям, которые планировалось строить на Байкале.- У нас по очистным сооружениям на Байкале в первом чтении было полмиллиарда рублей. Во втором чтении федерального бюджета их уже нет, - констатировал сенатор.Первая причина такого изменения в том, что на очистные до сих пор не готова проектная документация. Вторая – чиновники Бурятии заявили мощности этих очистных сооружений больше, чем планировалось. У федералов возник вопрос.- Как мы будем содержать такие очистные сооружения, которые имеют большую мощность, чем нам нужна? Здесь тоже надо, чтобы минстрой республики все вопросы перед минстроем России снял. Надо работать в ежедневном и активном режиме. Такие деньги мы с вами терять не должны, - подытожил сенатор.Фото: «Номер один»