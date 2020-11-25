25.11.2020
Депутат Хурала Бурятии предложил отобрать деньги у чиновников и отдать их бизнесу

Депутат Хурала Бурятии предложил отобрать деньги у чиновников и отдать их бизнесу

Иринчей Матханов раскритиковал бюджетную политику правительства

Выступая на публичных слушаниях по проекту бюджета республики на будущий год, депутат Хурала, лидер бурятских «справедливороссов» Иринчей Матханов предложил кардинально изменить подходы к формированию главного финансового документа.

Он начал свое выступление с цифр, которые показывают, что собственные доходы Бурятии сильно снижаются, при этом растет дотационность республики, то есть зависимость от федерального бюджета.

- Мы уже неоднократно ставили вопрос о том, что с вводом большого числа строящихся социальных объектов (школы, больницы, садики) неизбежно увеличиваются и расходы на их содержание. И отсутствие роста налогооблагаемой базы неизбежно повлечет либо увеличение дотационности республики, либо сокращение ранее принятых расходных обязательств, - говорил он.

По его словам, правительству необходимо сосредоточиться на повышении собственных доходов региона, чего сейчас, по его мнению, не происходит.

- В этой связи неясно: какая работа ведется министерствами экономики, промышленности, строительства, транспорта, природных ресурсов, нашими институтами развития в лице фондов, поддерживающих малый и средний бизнес и прочих организаций, которые финансируются из бюджета. Депутатам так и не представлена четкая и понятная информация об их работе, об увеличении доли собственных доходов республики, - говорил народный избранник.

Он также обратил внимание на сокращающиеся суммы на поддержку малого и среднего предпринимательства, а также фермеров. И предложил кардинально изменить ситуацию.

- Пора, наконец, перейти от формирования бюджета «проедания» к формированию бюджета развития региона. Во главу угла необходимо поставить поддержку предпринимательства, заточить под эти цели расширение доходной части. Перераспределить средства, в том числе путем сокращения расходов на функционирование органов власти республики. Нужно значительно увеличить поддержку перспективных бизнес-проектов, - пояснял свою позицию Иринчей Матханов.

Также, по его мнению, нужно забрать у бурятского минэкономики полномочия по доходной части бюджета и отдать их в минфин. А минэку – сосредоточиться на развитии экономики.

Но главное предложение – вдвое увеличить финансирование на поддержку малого и среднего бизнеса в Бурятии – до 426 млн рублей, с ростом на будущие годы. Также вдвое увеличить деньги на поддержку сельхозпредприятий. Кроме того, выделить бюджет развития, который позволил был вкладываться в реальный сектор экономики.

Его предложения были внесены в список рекомендаций, и ко второму чтению бюджета Бурятии они будут изучены комитетами Хурала, которые и вынесут вердикт: принимать ли подобные новшества.

Фото: «Номер один»
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