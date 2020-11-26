В Бурятии возбуждают уголовные дела на руководителей обанкроченных предприятий

Из-за их действий работники компаний не могут получить свои деньги





Прокуратура Бурятии проверила соблюдение трудовых прав работников на предприятиях-банкротах. Выявлена ненадлежащая работа руководителей предприятий-должников с дебиторской задолженностью, сообщили в надзорном ведомстве.

Так, бывший руководитель ООО «Коммунальный сервис-М» не передал конкурсному управляющему документацию предприятия. По постановлению прокурора он привлечен к административной ответственности и оштрафован на 40 тысяч рублей.Аналогичные нарушения выявлены в действиях бывшего руководителя ООО «Кяхтаводхоз» и ООО «Стройевроком».В результате принятых Северобайкальским межрайонным прокурором мер к контрагентам работникам АО «Управление строительства Бамтоннельстрой» погашена задолженность по зарплате на сумму 1,6 млн. рублей.«Кроме того, по должникам–банкротам прокурорами инициированы проверки для решения вопроса о наличии состава преступления. В отношении девяти руководителей должников возбуждены уголовные дела», сообщили в прокуратуре Бурятии.Фото: «Номер один»