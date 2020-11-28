С птицефабрики Улан-Удэ хотят получить круглую сумму

Крупнейшее птицеводческое предприятие республики обвинили в недобросовестном ведении бизнеса



Очень хитрое разбирательство вспыхнуло в Бурятии. Крупнейшее птицеводческое предприятие республики, можно сказать, обвинили в недобросовестном ведении бизнеса. Дескать, фирма-покупатель оплатила за товар, а птицефабрика деньги взяла, но продукцию не отгрузила.



Всем ясно, что это очень серьезное дело. Речь идет о деловой репутации Улан-Удэнской птицефабрики - самом мощном, насколько нам известно, производителе куриных яиц в Бурятии.



А были ли яйца?



Претензии предъявила владивостокская фирма «Прима-Сервис», являющаяся по существующей градации микро-предприятием. Фирма образована всего несколько лет назад, имеет смехотворный уставный капитал, но регулярно участвует в различных судах.



В отношении птицефабрики подан иск о взыскании 1,5 млн рублей. Указанную сумму владивостокский истец назвал неосновательным обогащением бурятских птицеводов.



Собственно говоря, ООО «Прима-Сервис» не являлось деловым партнером предприятия. Как сообщил представитель фирмы в суде, сумма попала к ней в результате того, что она заключила с другой фирмой из Владивостока (ООО «Химволокно») договор уступки права требования. Ну и решила требовать.



Улан-Удэнская птицефабрика категорически не согласилась с иском. Как пояснило предприятие в суде, между птицефабрикой и «Химволокном» был заключен договор поставки сельхозпродукции. Это произошло еще в ноябре 2018 года. На основании договора владивостокская сторона перечислила деньги, а фабрика, соответственно, в течение недели отгрузила ей продукцию. Отборные яйца и первой категории. Двумя партиями. Причем основная часть – на сумму 1,366 млн рублей – ушла первой партией.



«Поставка товара осуществлена путем самовывоза со склада поставщика (птицефабрики. – Прим. ред.). Груз получен водителями ООО «Химволокно» О.А. Мурашовым и В.Н. Крицким на основании доверенностей на получение товарно-материальных ценностей», пояснила птицефабрика.



Различие в позициях истца из Владивостока и ответчика из Улан-Удэ проявилось сразу же.



Истец утверждал, что все указанные документы являются сфальсифицированными. И договор поставки сельхозпродукции, и доверенности на водителей. Аналогичную позицию заняло также ООО «Химволокно» (дало письменные пояснения).



«Химволоконным» директором является гражданин Александр Комиссаров. Фирма «Прима-Сервис» заявила, что комиссаровские подписи были подделаны – выполнены не им самим и в другое время, нежели датированы документы. Что до печатей «Химволокна», то истец отметил, что печать фирмы легко подделать, так как она наборная.



Видя такой неожиданный поворот дела, судья решила даже разъяснить представителю истца, что заявления о фальсификации доказательств имеют уголовно-правовые последствия. Суд с него даже взял расписку, что разъяснения получены.



Сюжет динамично раскручивался. Улан-Удэнская птицефабрика очень удивилась словам о фальшивом договоре на поставку яиц.



Суду предстоит тщательно разобраться с двумя противоположными позициями. Общее здесь лишь одно – все признают, что Улан-Удэнская птицефабрика получила деньги из Владивостока.



Директора «Химволокна» не смогли найти



ООО «Химволокно» - тоже интересная фирма. 29 сентября 2020 года она прекратила свою деятельность (образована в 2015 году). Юридическое лицо исключили из ЕГРЮЛ в связи с наличием недостоверных сведений (это выяснилось по результатам налоговой проверки). Об этом свидетельствуют данные федеральных деловых ресурсов. Гражданин Комиссаров наверняка мог бы дать показания по скандальному делу. Но, к сожалению, его не смогли «вытащить» на суд.



«Вызванный в судебное заседание дважды в качестве свидетеля Александр Олегович Комиссаров в судебное заседание не явился. Направленные в его адрес судебные извещения возвращены в суд без вручения адресату», констатировала судья Галина Борголова.



По словам представителя бурятской птицефабрики, договор с «Химволокном» о поставке яиц был заключен с использованием электронной почты. Стороны обменялись подписанными экземплярами через Интернет.



Более того, АО «Улан-Удэнская птицефабрика» поведало, что по просьбе АО владивостокский партнер в августе 2020 года выслал дубликаты договора поставки и доверенностей на двух упоминавшихся выше водителей.



Еще большую остроту «яичной схватке» придало заявление ответчика, что Александр Комиссаров, направляя в Бурятию дубликаты документов, одновременно сообщил, что «не подписывал с ООО «Прима-Сервис» договор об уступке права требования».



Это прозвучало как гром среди ясного неба. Ведь именно данный договор уступки стал основанием для судебного процесса. Дальше больше… Теперь и птицефабрика заговорила о фальсификациях документов, так как посчитала комиссаровскую подпись под договором об уступке поддельной.



Двусторонняя фальсификация?



Пораженный суд и представителю птицефабрики разъяснил, что заявления о фальсификации доказательств будут иметь последствия. Аналогично взята расписка, что разъяснения получены.



Такое редко случается. Когда истец и ответчик одновременно заявляют о фальсификациях документов друг друга. Теперь подлинность подписей, которые все, как утверждают стороны, поставил директор «Химволокна», будут проверять специалисты. По причине отсутствия в деле оригиналов документов на рассмотрение эксперту направлены копии.



Кроме того, по запросу суда от владивостокской налоговой службы поступили бумаги, которые Александр Комиссаров подписывал в свое время, обращаясь в УФНС: оригиналы его заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, а также расписка в получении документов.



В общем, судья Борголова подошла к скандальному процессу очень тщательно и ответственно.



Каждая сторона предложила кандидатуру эксперта для проведения экспертизы. Но суд решил иначе – исследование будут делать эксперты ФБУ «Забайкальская лаборатория судебной экспертизы». Их уже предупредили об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений. До 30 декабря нынешнего года заключение должно быть представлено в суд. Документы также приказано вернуть в суд.



«Яичное дело» вступает в решающую фазу. Была ли у кого-то фальшивка? Что будет, если все подписи Комиссарова признают оригинальными? Или если все признают фальшивыми (за исключением «налоговых» бумаг из Владивостока)? Взвесив всю информацию, судья Борголова прояснит самое главное: «А где же яйца? Были отгружены или нет?». От исхода этого дела зависит судьба 1,5 млн рублей.



«Номер один» будет следить за развитием дела.



Петр Санжиев, «Номер один».