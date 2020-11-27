Tele2 презентовала студентам БГУ программу стажировки

Лучшие попадут в команду компании





Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявил о старте программы стажировки Tele2Praktik для студентов Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова.

Tele2 впервые в Бурятии запустит корпоративную программу стажировки для талантливых студентов.Tele2Praktik –инструмент привлечения молодых специалистов в телекоммуникационную компанию. Чтобы попасть в команду оператора, студенты должны пройти конкурсный отбор. Лучший из них станет частью команды бурятского филиала Tele2, сообщили в пресс-службе компании.С первого дня стажер будет полноценно участвовать в коммерческих проектах компании наряду со штатными сотрудниками. Стажировка в Tele2 также предусматривает специальную корпоративную программу обучения. Студенты БГУ смогли ознакомиться с условиями стажировки и подать заявки на участие в Tele2Praktik.«Стажировка в Tele2– это отличный шанс реализовать свой потенциал на практике.Мы ищем, активных и талантливых молодых людей, которые пройдут оплачиваемую стажировку в нашем филиале. После ее окончания у студентапоявится возможность продолжить работу в компании в качестве полноправного члена коллектива», сообщил директор бурятского филиала Tele2 Юрий Новосад.В свою очередь ректор БГУ Николай Мошкин отметил, что сотрудничество с Tele2 расширяет круг возможностей для профессионального развития студентов.«В рамках нашего соглашения оператор в прошлом году запустил именную стипендию. Мы отметили высокую активность студентов в этом конкурсе. Сегодня оператор презентовал программу стажировки. Уверен, что такой эффективный диалог бизнеса и ведущего вуза республики позволит улучшить качество практических знаний наших студентов и сформировать кадровый резерв», сказал он.Фото: Tele2