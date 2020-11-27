В Бурятии освоили производство рециркуляторов

«Антиковидную» продукцию изготавливают на Приборостроительном объединении





Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение наладило массовый выпуск защитных щитков и рециркуляторов. Предприятие поставляет востребованную в нынешних условиях продукцию не только по республике, но и в другие регионы. Потенциал объединения оценил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, который 26 ноября посетил предприятие.

- Рад, что на приборостроительном объединении представлена такая широкая производственная линейка, которая используется во всех отраслях - не только в авиастроении, но и в транспортном, - подчеркнул министр.

В период пандемии приборостроительное объединение начало активно производить продукцию для борьбы с коронавирусом. В августе цех освоил производство рециркуляторов-обеззараживателей воздуха

Начальник механо-сборочного цеха Роза Черных рассказала о том, как производятся рециркуляторы.

- Всё, от начала до конца, это наше производство. Мы получаем детали, собираем картриджи, устанавливаем туда лампы, ставим их в обеззараживатель, далее они проходят производственные испытания, предъявляются ОТК и уходят в продажу, - рассказала Роза Черных.

В месяц предприятие выпускает тысячу экземпляров обеззараживателей. Реализацией занимается «Техинвест», изделие закупают, одна партия отправлена в Санкт-Петербург.

Механо-сборочный цех приборостроительного объединения занимается освоением новых изделий, в том числе изделий товаров народного потребления. Помимо обеззараживателей, цех освоил изготовление защитных щитков для лица.

- Такой защитный экран полностью закрывает лицо, поэтому их покупают для медиков. Летом, для проведения референдума сделали очень большую партию - шесть тысяч штук. Они очень востребованы, летом активно покупали дачники для безопасных поездок. Оптовая цена составляет 250 рублей, в розницу - 350 рублей. Тысячу штук в месяц делаем стабильно. Также осваиваем производство озонаторов, - добавила начальник цеха.

Еще один перспективный проект «Приборки» - производство пипеточных наконечников для дозаторов. Они используются в медицинских, ветеринарных, химических лабораториях и исследовательских центрах. Сейчас большая часть наконечников поставляется в Россию из-за рубежа. В ближайшем будущем Приборостроительное объединение планирует выпускать до 500 млн наконечников в год.

- Этот проект был запущен недавно. Рассчитываем на то, что это будет серийное производство. Фонд развития промышленности принял решение по поддержке этого проекта. Выделяется 360 млн рублей займа для того, чтобы коллеги быстрее наладили производство, - отметил министр промышленности России Денис Мантуров.





Также министр дал оценку промышленности Бурятии: ее он оценил положительно. Республика – один из немногих регионов, показавших рост производства в 2020 году, он составил 8,5%.

- Это говорит о том, что развивается малый и средний бизнес. Улан-Удэнский авиазавод под свое крыло забирает авиационный техникум, открывается филиал Московского авиационного института на базе технологического университета. Это говорит о том, что есть интерес к рабочим специальностям, к инженерным специальностям, - подвел итоги Денис Мантуров.

Министр промышленности и торговли РБ Сергей Желтиков в свою очередь подчеркнул, что предприятие активно осваивает новые ниши и постепенно расширяет линейку продукции гражданского назначения, что позволит уже в ближайшем будущем увеличить показатели по выручке и создать новые рабочие места.