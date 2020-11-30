В Бурятии ликвидируется первый инвестор обновленной «Байкальской гавани»

Проект крупного туркомплекса на Байкале так и остался только на бумаге



По информации «Номер один», учредитель ООО «Солнечный берег» Владимир Хусаев принял решение о ликвидации компании. В 2018 году эта фирма пообещала построить крупный гостиничный комплекс в «Байкальской гавани». Основной семиэтажный корпус комплекса должен был включать в себя 120 комфортабельных номеров, ресторан на 190 мест, СПА-центр, многофункциональный конференц-зал и пункты проката спортивного инвентаря. Кроме того, гостиницу планировалось оснастить двумя бассейнами: крытым (в СПА-центре) и большим на открытом воздухе. Планируемая сумма инвестиций по проекту должна была составить 500 млн рублей. Срок реализации – конец 2020 - начало 2021 года.

Напомним, после того, как главой Бурятии стал Алексей Цыденов, из «Байкальской гавани» выгнали всех старых резидентов, которые не вели никакой деятельности. Одновременно было заявлено о поиске новых. Их решили запускать уже на новых условиях, гораздо более жестких. Повысились требования к уставному капиталу – теперь он должен составлять не менее полумиллиона рублей. За нарушение сроков строительства предусмотрели серьезные санкции, вплоть до расторжения соглашения.



Первой компанией, претендовавший на статус резидента в «обновленной» «Байкальской гавани», как раз стал «Солнечный берег» Владимира Хусаева. Однако дальше деклараций и на этот раз дело не пошло. Проект «Солнечного берега» прошел экспертный совет, а компании уже готовы были присвоить статус резидента, но подписывать итоговое соглашение с властями бизнесмен по каким-то причинам отказался.



Владимир Хусаев известен в Бурятии как крупный бизнесмен, чьи компании занимаются строительством жилья и социальных объектов. Недавно подконтрольные ему структуры едва не купили крупную гостиницу в Сочи, однако в последний момент г-н Хусаев



Фото: ОЭЗ «Байкальская гавань» Напомним, после того, как главой Бурятии стал Алексей Цыденов, из «Байкальской гавани» выгнали всех старых резидентов, которые не вели никакой деятельности. Одновременно было заявлено о поиске новых. Их решили запускать уже на новых условиях, гораздо более жестких. Повысились требования к уставному капиталу – теперь он должен составлять не менее полумиллиона рублей. За нарушение сроков строительства предусмотрели серьезные санкции, вплоть до расторжения соглашения.Первой компанией, претендовавший на статус резидента в «обновленной» «Байкальской гавани», как раз стал «Солнечный берег» Владимира Хусаева. Однако дальше деклараций и на этот раз дело не пошло. Проект «Солнечного берега» прошел экспертный совет, а компании уже готовы были присвоить статус резидента, но подписывать итоговое соглашение с властями бизнесмен по каким-то причинам отказался.Владимир Хусаев известен в Бурятии как крупный бизнесмен, чьи компании занимаются строительством жилья и социальных объектов. Недавно подконтрольные ему структуры едва не купили крупную гостиницу в Сочи, однако в последний момент г-н Хусаев отказался от сделки . В настоящее время предприниматель планирует реализовать в Улан-Удэ крупный проект по созданию домостроительного комбината.Фото: ОЭЗ «Байкальская гавань»