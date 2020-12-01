На Тимлюйском цементном заводе заменили опоры ЛЭП

Линия электропередач была построена еще в 1960-х годах





В 2020 году в ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») произведен плановый ремонт ЛЭП 35 кВ с заменой 13 деревянных опор на железобетонные конструкции.

Воздушная линия 35 кВ была построена в 1960-х годах, когда заводчане, завершив отработку Право-Еловского карьера известняков, приступили к подготовке добычи сырья на Таракановском месторождении. Для снабжения электроэнергией оборудования цеха «Горный» потребовалось проложить новую линию электропередачи протяженностью 18 километров с установкой 142 деревянных опор. До 2020 года больше половины из них было постепенно заменено на железобетонные. Данная мера обусловлена существенными недостатками деревянных конструкций, в частности – подверженностью гниению и высокой воспламеняемостью в случае лесного пожара или неосторожного обращения с огнем, поджога травы.Ремонтная программа 2020 года предусматривала замену 13 деревянных опор. Железобетонные конструкции были изготовлены по заказу ООО «ТД «Сибирский цемент» (также является дочерним обществом АО «ХК «Сибцем») в городе Пермь. Стоимость каждой из них составила более 50 тысяч рублей. Монтаж опор выполнила подрядная организация ООО «Сибэлектромонтаж» из Улан-Удэ. Работа велась по специальному графику в связи с необходимостью отключения электроэнергии: в будние дни специалисты занимались изготовлением металлоконструкций для центрифугированных опор, а в выходные производили замену 3-4 опор.Следуя установленному режиму, подрядчик завершил комплекс мероприятий в ноябре. В свою очередь специалисты Тимлюйского цементного завода произвели замену 70 изоляторов. Общая стоимость работ составила 3 млн рублей.«Важность проекта, реализуемого на протяжении нескольких лет, заключается в организации бесперебойного, надежного электроснабжения цеха «Горный». ЛЭП-35кВ питает энергией электрооборудование, задействованное при подготовке известняка, главного сырья для производства цемента, а также все участки цеха. Кроме того, линия обеспечивает электричеством расположенный рядом с цехом «Горный» поселок, в том числе его фельдшерско-акушерский пункт. Во время проведения ремонтных работ на участке сети потребителей населенного пункта снабжал энергией дизельный генератор, установленный администрацией. Мы в свою очередь обеспечивали его дизельным топливом», – сообщил управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Владимир Кличко.Фото: «ТимлюйЦемент»