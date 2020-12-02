В Бурятии пересчитают выживший после пандемии малый бизнес

Данные переписи используют для разработки мер поддержки





В первом полугодии 2021 года Росстат проведет экономическую перепись малого бизнеса - сплошное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Результаты переписи позволят сформировать объективную информационную основу для выполнения задач повышения роли малого и среднего бизнеса в экономике страны, поставленных президентом России», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.В сферу малого бизнеса Бурятии входят 59% предприятий и 20,5 тысяч индивидуальных предпринимателей. Малый и средний бизнес республики обеспечивает занятость 118 тысяч человек. Малые и микропредприятия, индивидуальные предприниматели во время сплошного статистического наблюдения могут рассказать, как живут, какие вопросы у них возникают. Эти данные лягут в основу решений по развитию сектора МСП и программ поддержки.Предварительные итоги всей работы будут подведены, оформлены и опубликованы в декабре, окончательные итоги с подробными данными по всей стране будут опубликованы в июне 2022 года.Экономическая перепись малого бизнеса проводится один раз в пять лет. По закону, участие в ней является обязательным.Фото: «Номер один»