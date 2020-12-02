На Тимлюйском цементном заводе завершился плановый ремонт цементной мельницы

Оборудование предприятия готовят к пиковым нагрузкам





В цементном отделении цеха «Помол» ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») продолжается подготовка мельничного парка к «высокому» строительному сезону-2021. Как сообщили в пресс-службе компании, специалисты выполнили плановый ремонт цементной мельницы №8.

Осуществлена замена лобовых и конусно-волновых бронеплит, а также 11 рядов гребенчатых бронеплит. Последние были установлены в октябре 2005 года, процент их износа на момент проведения ремонтных мероприятий составлял около 40%. Истирание не сказалось на функции защиты корпуса, однако привело к ухудшению режима работы мелющих тел. В связи с этим заводчане приняли решение произвести двухэтапную замену гребенчатых бронеплит. Первый этап, в ходе которого заменили 40% плит, успешно завершился в конце 2018 года, оставшиеся 60% обновили в 2020-м. Результатом принятых мер станет улучшение режима работы мелющих тел – цильпебса – и, как следствие, более тщательное истирание материала во второй камере, что позволит увеличить часовую производительность мельницы.Кроме того, произведена ревизия и замена изношенных частей тарельчатых питателей, маслосистемы и пневмокамерного насоса. Специалисты цеха «Техническое обслуживание и ремонт оборудования» осуществили очистку трех секций рукавов рукавного фильтра ФРИ-180, ревизию вытяжного вентилятора, замену мигалковых затворов. Сотрудники цеха «Помол» выполнили очистку оборудования и замену масла на маслостанции. Силами «Электроцеха» проведены работы по ревизии и шабровке вкладышей подшипников электродвигателя, а также проверка электрооборудования мельницы.«Период затишья на рынке стройматериалов позволяет нам провести качественную подготовку технологического оборудования к пиковым нагрузкам. Текущий ремонт цементной мельницы № 8, как и ранее выполненный ремонт цементной мельницы № 6, проводился с расчетом, что агрегат пробудет в эксплуатации весь строительный сезон 2021 года. На этой линии планируется производить в основном высокомарочный цемент – ПЦ 500 ДО-Н и ЦЕМ I 42,5Н», – подчеркнул управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Владимир Кличко.Фото: «ТимлюйЦемент»