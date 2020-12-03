Бурятия получит дополнительные средства из Москвы

Их сумма пока неизвестна





Глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в совещании губернаторов с участием Министра финансов РФ Антона Силуанова. По итогам совещания принято решение о том, что на текущей неделе в правительстве России будет рассмотрен вопрос о распределении еще 10 млрд рублей дополнительных средств регионам.

- Были приняты и озвучены дополнительные решения о возможности предоставления казначейских кредитов для того, чтобы снизить нагрузку на субъекты по коммерческим кредитам, по выплатам процентных ставок коммерческих банков для более мягкого подхода по соблюдению требований первоначальных заключенных соглашений в начале года, - сказал глава Бурятии.По словам Антона Силуанова, для того чтобы у регионов не возникло проблем с утверждением своих бюджетов на следующий год, в проекте федерального бюджета 2021-2023 годов уже распределены все субсидии и субвенции. Также в 2021 году для поддержки регионов дополнительно будет направлено 100 млрд рублей.Алексей Цыденов также отметил, что президент России Владимир Путин поручил кабинету министров контролировать ситуацию с исполнением социальных обязательств регионов.- Эти и все дополнительные меры, которые принимаются, направлены на то, чтобы поддержать регионы в такой непростой ситуации и с минимальными потерями, а где-то пройти без потерь этот год полностью. Надо отметить, что в течение всего года министерство финансов, правительство в целом по поручению президента держало финансовую ситуацию на контроле. Первые 200 млрд были распределены на компенсацию выпадающих доходов, и Бурятия получила полную компенсацию от объема собственных выпадающих доходов, - подчеркнул глава республики.Как отметил на совещании заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, региональная повестка – это приоритет для министерства финансов. «Особенно в этом году, когда регионы столкнулись со снижением доходов и необходимостью финансировать первоочередные мероприятия, направленные на борьбу с коронавирусом», - сказал замминистра.Фото: pixabay.com