В Бурятии пройдет инвестиционный совет

На нем рассмотрят вопрос инвестиционного климата в сфере строительства





7 декабря состоится очередное заседание совета при главе Бурятии по улучшению инвестиционного климата. Заседание будет посвящено вопросам инвестиционного климата в сфере строительства, сообщили в Минэкономики республики.

«Строительный комплекс относится к числу ключевых и стратегических отраслей экономики, и повышение инвестиционной привлекательности отрасли является одной из основных задач правительства Бурятии. Сложившаяся экономическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, создает риски снижения объемов строительства и требует нового подхода к управлению на региональном уровне», рассказали в министерстве.На заседании планируется рассмотреть проблемы и возможные пути их решения по развитию строительного комплекса в Бурятии. В частности, проблемы развития цементной промышленности как одной из ведущих и инвестиционно-привлекательных отраслей в республике, а также вопросы повышения инвестиционного климата в сфере строительного проектирования.«Одним из главных направлений в повышении инвестиционного климата является сокращение сроков всех этапов строительства объекта капитального строительства и уменьшение затрат, важнейшим из которых является разработка проектно-сметной документации. Для многих инвесторов при принятии решений об инвестициях существенное значение имеет длительность разработки проектной документации со всеми согласованиями и экспертизами», рассказали в Минэкономики.В заседании совета примут участие представители бизнеса, деловых объединений, эксперты Агентства стратегических инициатив из числа местных предпринимателей, научных и общественных организаций, а также органы государственной власти РБ и территориальные подразделения федеральных органов.По итогам заседания будут выработаны предложения по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в сфере строительства, дальнейшему развитию строительной отрасли.Напомним, что совет является одним из каналов прямой связи руководства республики с инвесторами и предпринимателями, площадкой, где последние могут обозначить проблемы ведения бизнеса и инвестирования, получить ответы от региональных и федеральных органов власти, найти решение по поставленным вопросам.Фото: пресс-служба правительства Бурятии