МегаФон в Бурятии удвоил число пунктов продаж сим-карт

Это сделано для уменьшения контактов людей в условиях пандемии





МегаФон за последние три месяца вдвое увеличил число торговых точек в Бурятии, в которых можно приобрести сим-карту с саморегистрацией. Более 420 пунктов продаж сим-карт в магазинах шаговой доступности сегодня действуют в 90 городах и поселках региона. Такой сервис позволяет жителям республики снизить количество передвижений и контактов с другими людьми в условиях пандемии COVID-19, сообщили в пресс-службе компании.

МегаФон с начала этого года активно расширяет дистрибуцию сим-карт в магазинах шаговой доступности по всей стране. На оффлайновые каналы продаж - салоны связи и магазины - сегодня приходится 70% продаж сим-карт с саморегистрацией. В Бурятии приобрести сим-карту в магазинах у дома имеют возможность жители Улан-Удэ и его пригородов, Гусиноозерска, Турки, Усть-Баргузина, Курбулика, Курумкана, Максимихи, Мухоршибири, Иволгинска, Кабанскаи многих других населенных пунктов.«В непростой ситуации с распространением коронавирусной инфекции, которая складывается на сегодняшний день, мы стараемся сделать максимально доступной возможность приобретения сим-карт для жителей и гостей республики Бурятия, - сообщил директор Бурятского отделения МегаФона Виталий Тен. – Их сейчас можно купить во многих магазинах шаговой доступности, в киосках «Вета-Пресс», в сети магазинов «Мир антенн», в отделениях Единого информационно-расчетного центра. И число таких торговых точек постоянно увеличивается».После покупки активировать сим-карту с саморегистрацией можно самостоятельно в любое удобное время через мобильное приложение МегаФона, в том числе с авторизацией через портал Госуслуги.ру. Активация займёт не более 5-10 минут. Приложение позволяет распознать лицо клиента, соотнести его с фотографией в паспорте и автоматически заполнить электронный договор. Кроме того, приобрести сим-карту можно онлайн в интернет-магазине МегаФона, TMall и на других онлайн-ресурсах. При оформлении можно выбрать любой из действующих тарифов оператора.Фото: Shutterstock