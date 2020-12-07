Расширены границы ТОР «Бурятия»

На получение статуса резидента претендует пять компаний





Председатель правительства России Михаил Мишустин 26 ноября 2020 подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития «Бурятия». В Бурятии к ТОР включили участки в Заиграевском и Хоринском районах.

Расширение ТОР «Бурятия» обеспечит создание дополнительно не менее 530 новых рабочих места и привлечет не менее 3 млрд. рублей частных инвестиций в значимые отрасли региона - промышленность, туризм и здравоохранение. Войти в число новых резидентов территории опережающего развития планируют пять компаний, сообщили в Минэкономики Бурятии.

На получение статуса резидента ТОР претендует ООО «Бурятский клинический госпиталь». В рамках проекта планируется расширение единственного в регионе отделения вспомогательных репродуктивных технологий и открытие в Улан-Удэ онкологического отделения. Объем инвестиций превысит 600 млн рублей, будет создано около 120 рабочих мест.ООО «Байкалпромгаз» планирует организовать крупнейшее на Дальнем Востоке производство промышленных газов и медицинского кислорода, что особенно актуально в условиях коронавирусной пандемии. Объем инвестиций составит 750 млн рублей, будет создано 100 рабочих мест.Компания «Фортуна Трейд» рассматривает возможность вложения более 340 млн. рублей в строительство аквапарка в городе Улан-Удэ с бассейнами, водными горками, сауной и спа-процедурами. Около 70 горожан смогут получить здесь рабочие места. Количество посещений будет составлять ориентировочно не менее 100 тыс. человек ежегодно.Компания «ЛПК Восток» планирует изготовление пиломатериалов для малоэтажного строительства, запустив деревоперерабатывающее производство мощностью 84 тыс кубометров пиломатериалов в год. Потенциальный инвестор уже вложил порядка 50 млн рублей собственных средств, на которые были приобретены база, гараж, склад, часть техники, и начаты проектные работы. В результате реализации проекта будет дополнительно вложено 174 млн рублей и создано около 130 рабочих мест.АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» отмечает, что статус резидента позволит увеличить мощности предприятия в полтора раза, создав дополнительно до 120 рабочих мест. В настоящее время на предприятии работают 340 человек. Действующее свиноводческое подразделение замкнутого цикла рассчитано на содержание 78 тыс голов свиней датской породы. Производственная мощность предприятия – ежегодно около 9 тыс. тонн мяса в живом весе.Фото: Минэкономики Бурятии