СберЗдоровье проведет в Бурятии мониторинг здоровья пациентов с COVID-19

Сервис банка позволит качественно увеличить контроль за состоянием пациентов
Медицинский сервис экосистемы Сбера – СберЗдоровье, при поддержке Министерства здравоохранения Бурятии приступил к реализации дистанционного мониторинга здоровья жителей региона, имеющих подтвержденный диагноз или подозрение на COViD-19. Проект запущен на базе Городской поликлиники №2 Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе банка.
- Сервис не только позволит нам снизить нагрузку на врачей, что сегодня немаловажно, но и позволит качественно увеличить контроль за состоянием пациентов с Covid-19. Также проводить удаленно консультации для контактных или почувствовавших симптомы людей, а значит снижать распространение заболевания, - рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Мониторинг работает с помощью специального «Дневника здоровья», который доступен в мобильном приложении СберЗдоровье или в личном кабинете. Пациенты - участники проекта, ежедневно вносят ключевые показатели состояния своего здоровья (температура, давление, пульс и др.) в «Дневник здоровья». Представители старшего поколения могут сообщать данные во время ежедневного телефонного обзвона роботом. Все показатели «Дневника здоровья» доступны лечащему врачу онлайн, при фиксации отклонений от стандарта или изменений состояния больного, доктор проводит консультацию и вносит корректировки в терапию пациента.
- Дистанционный мониторинг здоровья населения, направленный на борьбу с новой вирусной инфекцией, особенно важен в настоящее время и мы рады начать внедрение данного проекта в Бурятии. Поликлиники испытывают большой наплыв пациентов, а системный мониторинг должен стать реальным инструментом поддержки для регионального здравоохранения и жителей Бурятии, - отметил генеральный директор сервиса СберЗдоровье Анатолий Зингер.
- Телемедицина – важное стратегическое направление в работе Сбербанка. Сегодня в республике мы ведем несколько проектов по цифровизации сферы здравоохранения, в которых участвует сервис СберЗдоровье - на базе поликлиники №2 и в РКБ им. Семашко. Уверен, что данные инициативы смогут помочь многим людям в непростое время, - сообщил управляющий Бурятским отделением Сбербанка Антон Соколов.
Сервис «Мониторинг здоровья населения» от СберЗдоровье доступен на сайте и с помощью мобильного приложения СберЗдоровье, которое можно скачать через AppStore или GooglePlay.
Фото: скриншот с сайта Сбербанка
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