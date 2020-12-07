СберЗдоровье проведет в Бурятии мониторинг здоровья пациентов с COVID-19

Сервис банка позволит качественно увеличить контроль за состоянием пациентов





Медицинский сервис экосистемы Сбера – СберЗдоровье, при поддержке Министерства здравоохранения Бурятии приступил к реализации дистанционного мониторинга здоровья жителей региона, имеющих подтвержденный диагноз или подозрение на COViD-19. Проект запущен на базе Городской поликлиники №2 Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе банка.