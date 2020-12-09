Единственное предприятие Бурятии по переработке пластика оказалось на грани закрытия

Слова чиновников о поддержке экобизнеса расходятся с делом





Андрей Зайцев, директор компании «Полимер Профи», занимается бизнесом, связанным с отходами, с 2013 года. Хотя сейчас назвать это бизнесом сложно – предприятие давно не приносит прибыли, сотрудники уволены, а директор устал подсчитывать долги и собирается закрывать дело.

Андрей Зайцев решил помочь республике хотя бы частично избавиться от мусора, по крайней мере, пластикового. В 2013 году он взял кредит и купил специальное оборудование.Из пластиковых отходов он может делать тротуарную плитку, черепицу, брусчатку, ливневые решетки. Когда-то на изделия был спрос, и бизнесмен активно собирал полиэтиленовые пакеты, стрейч-пленку, ящики из-под фруктов.Чтобы аппарат работал бесперебойно, производству нужно около 300 килограммов мусора в день. Магазины, медицинские учреждения, застройщики – все готовы были сдавать пластиковые отходы.Принцип работы аппарата простой: сначала мусор мелко шинкуют, потом плавят и смешивают с песком и краской. Получается консистенция, похожая на тесто. Из этой массы и производится тротуарная плитка и другие изделия. Она легче, дешевле и удобнее бетонной, не впитывает воду, не скользит. Покупатели были самые разные: от дачников до авиазавода. Однако ощутимой прибыли переработка никогда не приносила. А сейчас ситуация и вовсе стала плачевной.- Проблема - в отсутствии заказов, низкой рентабельности. Мы работали в этом году всего два месяца, а у нас аренда, налоги. Я вынужден всех уволить, так как нечем платить зарплату. Долги растут каждый день в геометрической прогрессии, придется продавать это все и закрываться, - делится проблемами с «Номер один» предприниматель.Андрей Зайцев говорит, что начинал дело вместе с братом, но последний, поняв бесперспективность переработки в Бурятии, в конце концов, переехал в другой регион.- Я до последнего верил, что вот-вот бизнес пойдет. А у нас то кризис, то пандемия теперь. Муниципальных заказов у меня нет, в тендерах участвовать не могу, так как плитку никто не закупает, все торги проводятся только на выбор подрядной организации для ремонта, а то, где они берут материалы, никому неинтересно, - жалуется наш собеседник.Когда-то, по словам Андрея Зайцева, были времена, когда за его нескользящей плиткой и недорогой черепицей выстраивалась очередь. Люди готовы были ждать свой товар по два месяца. Однако белая полоса закончилась, грянул кризис, и жителям республики стало не до экологичной продукции.- Раньше я работал по пять-шесть месяцев в году, в этом - только два. Чтобы предприятие было безубыточным и приносило хотя бы небольшой доход, я должен перерабатывать пластик десять месяцев. С сырьем проблем нет, просто нет возможности производить. Аппарат должен работать, а просто так собирать пленку смысла нет, - поясняет экопредприниматель.Андрея Зайцева решили поддержать местные экоактивисты. Девять человек написали обращение к российскому президенту о неприемлемости закрытия единственного в Бурятии предприятия по переработке полимеров.- Помочь восстановить производство компании «Полимер-Профи» могут срочные меры со стороны правительства. Во-первых, необходимо наладить систему сбора и поставки полиэтиленовой пленки на завод при непосредственном участии региональной администрации. Во-вторых, можно поддержать компанию государственными дотациями и правительственными заказами. Надеемся, что в кратчайшие сроки будут предприняты все необходимые меры государственной поддержки российских заводов-переработчиков и в том числе ООО «Полимер-Профи». Мы не хотим, чтобы наше единственное предприятие по переработке пластика закрылось, - следует из текста коллективного обращения к Путину.Координатор экологического сообщества «Решаем вместе», один из авторов обращения Лейла Хахураева говорит, что изначально собирались написать обращение еще весной, но понадеялись, что производство запустится, и никаких действий не предприняли. Сейчас экоактивисты намерены направить подобное обращение региональным властям.К слову, поддержка экобизнеса активно обсуждается властями, в том числе и на уровне Народного Хурала. Но в условиях дефицита бюджета дальше разговоров дело пока не идет. Хочется верить, что радеющие за экологию чиновники все же найдут силы и средства, чтобы воплотить в жизнь свои стратегии не только на бумаге, но и в реальной жизни.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: pixabay.com