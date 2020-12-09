В Улан-Удэ зайдет «Магнит»

Об этом сообщил гендиректор крупного федерального ритейлера
В Бурятии могут появиться магазины крупного федерального продуктового ритейлера «Магнит». Об этом рассказал генеральный директор ПАО «Магнит» Ян Дюннинг во время финала конкурса «Вкусы России», сообщает сайт «Твой Дальний восток».
Бизнесмен объявлял победителей общенародного голосования. Говоря о Бурятии, Дюннинг заявил, что «Магнит» планирует открыть торговые точки в республике.
«Мы уже близко к этому, мы уже есть в заявке, и планируем выйти и на Бурятию. Я знаю, что в вашем регионе очень популярны буузы. Я очень, рад, что сегодня это национальное блюдо получило международное признание. Мне кажется это важно, я поздравляю победителей», − сказал генеральный директор ПАО «Магнит» Ян Дюннинг.
Напомним, вчера в Москве подводили итоги национального конкурса гастрономических брендов «Вкусы России», организованного Минсельхозом. Бурятия заявила на конкурс буузы, травяные чаи, боргойское мясо, облепиху и байкальскую серу. При этом бурятские буузы стали одним из лидеров голосования.
Церемонию подведения итогов конкурса «Вкусы России» проводили в прямом эфире, в ходе которого глава Бурятии лично представил гастрономические бренды республики. Особое внимание Алексей Цыденов уделил буузам и даже сам слепил одну из них. Также руководитель региона пригласил всех участников конкурса и зрителей приехать в Бурятию и познать красоту природы и богатство национальной кухни.
Справка
«Магнит» является одной из ведущих розничных сетей в России по торговле продуктами питания, лидером по количеству магазинов и географии их расположения. Компания представлена в более чем 3 800 населенных пунктах, ежедневно магазины компании посещают почти 12 миллионов человек. На 30 сентября 2020 года компания насчитывала 21 154 торговые точки в 65 регионах России.
Фото: magnit.com
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