В Бурятии резко подорожали подержанные иномарки

Их стоимость взлетела почти на 10 процентов





В ноябре 2020 года индекс потребительских цен в Бурятии по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,6 %. Продовольственная инфляция в ноябре достигла 1,2%, сообщает Бурятстат.

В группе услуг профессионального обучения заметно подорожали занятия на курсах иностранных языков - на 6%, начальный курс обучения вождению легкового автомобиля – на 5,5%.





В ноябре значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание плодоовощной продукции. Так, огурцы свежие подорожали на 34%, помидоры свежие – на 21%, картофель – на 11,6%, апельсины – на 5,7 %, виноград – на 4%, свекла столовая – на 3,2%.Также наблюдалось увеличение цен на масло подсолнечное – на 16%, варенье, джем, повидло - на 8%, икру лососевых рыб – на 6,5%, сахар - на 6,5%, яйца куриные – на 6,3 %, колбасу полукопченую и варено-копченую – на 5,8%, печенье – на 5%.Из непродовольственных товаров существенно подорожали подержанные иномарки. Цены на них выросли на 8,8%.Фото: «Номер один»