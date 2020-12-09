Сбер говорит врачам «Спасибо»

К акции банка может присоединиться любой житель республики





Байкальский банк Сбербанка приглашает жителей Бурятии поддержать акцию «Скажи «спасибо» врачам» и принять участие в создании благодарственных альбомов для персонала больниц и поликлиник. Цель акции – поддержка медицинских работников, труд которых в период пандемии коронавируса особенно важен и ценен. Акция выражает признательность тем, кто весь 2020 год выполнял свой долг – лечил людей и спасал их жизни.

До 17 декабря в офисах банка в Улан-Удэ, по адресу ул. Гагарина, 25, ул. Октябрьская, 15, ул. Ключевская, 8а, ул. Терешковой, 2а и ул. Балтахинова, 13 можно оставить письменные сообщения со словами благодарности сотрудникам медицинских учреждений. При обслуживании клиенты могут воспользоваться специальными бланками, в которых можно написать благодарность и пожелания всем медикам или конкретному врачу. Участников акции ждет специальный комплимент от Сбера – сувенирный шоколад.«Сегодня, когда вновь наблюдается рост заболеваемости COVID-19, Сбер, как и весь мир, благодарит медицинских работников. Врачи – главные герои борьбы с пандемией и наш коллектив вместе с клиентами выражает им признательность за труд в условиях колоссальных нагрузок. Дорогие земляки, давайте вместе сделаем всё возможное, чтобы доктора почувствовали нашу поддержку, чтобы им от наших «спасибо» стало чуть легче, а от соблюдаемых каждым мер профилактики- работы у них стало меньше», - говорит председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.Прием благодарственных сообщений от жителей Бурятии Байкальский банк Сбербанка завершит 17 декабря 2020 года. По итогу акции «Скажи «спасибо» врачам» все бланки с пожеланиями будут собраны в единый альбом и в канун Нового года переданы в медицинские учреждения.Фото: «Номер один»