В Бурятии крупные добывающие компании уходят от налогов

По словам чиновников, промышленники используют вполне законные схемы





На недавнем совещании в Хурале Бурятии депутаты обсудили с чиновниками правительства налоговые поступления на 2021 год от компаний добывающей отрасли. Возмущение народных избранников вызвал тот факт, что по некоторым предприятиям они увидели нулевые налоговые прогнозы.

- В пояснительной записке к проекту Хандархаев (министр природных ресурсов Бурятии – прим.) пишет: наибольшее снижение поступлений ожидается по налогу на прибыль предприятий. Это обусловлено деятельностью разреза Тугнуйский, который, несмотря на рост производственных показателей по добыче угля, планирует получение убытка в сумме 4,5 млрд рублей. По итогам текущего года уплата данного налога не запланирована, - указал на странный парадокс депутат Игорь Бобков. - Почему мы с этими предприятиями не работаем, не понуждаем их? Отправьте туда комплексную налоговую проверку, выясните, почему они не платят налог на прибыль.Этот вопрос был адресован присутствующей на заседании Екатерине Кочетовой, занимающей пост министра экономики Бурятии. По ее словам, налоговая в курсе происходящего на предприятии. А налог на прибыль не уплачивается, поскольку разрез применяет странную схему: он выдает валютные кредиты собственной же головной организации, которая находится за пределами Бурятии, таким образом выводя из республики деньги. Конечно, такой ответ депутатов не удовлетворил.- Они расширяются, добыча растет, производственные показатели растут. Природные ресурсы нашей республики разграбляются что ли? А мы что должны взамен получать? – вопрошал Игорь Бобков.Тем не менее, Екатерина Кочетова объясняла, что польза от предприятия все же есть.- Там больше полутора тысяч занятых. Там средняя заработная плата по третьему кварталу 2020 года была 79 тысяч рублей. Поэтому у них неплохой НДФЛ там и НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых – прим.).Что касается других предприятий, то депутаты интересовались налоговыми льготами для золотодобытчиков. Точнее, их необходимостью. Особенно в нынешних условиях, ведь из-за льгот бюджет Бурятии лишится поступлений, тогда как эти предприятия чувствуют себя довольно комфортно на фоне роста мировых цен на золото.- Мне кажется, это совершенно неконструктивный подход. Эта отрасль сама по себе является достаточно высокомаржинальной, а мы им еще и различные налоговые льготы выдаем. Как понять эту позицию правительства? – интересовался депутат Дмитрий Дружинин.Оказалось, что все дело в республиканском законодательстве, которое дает право участникам региональных инвестпроектов на льготы, при этом, не ограничивая их по виду деятельности. Депутаты договорились, что проработают вопрос о пересмотре действующих правил.Фото: pixabay.com