Пандемия укрепляет связи

Мобильный интернет активно расширяет территорию присутствия в Бурятии





Пандемия вынудила многих сменить привычный образ жизни – от внешних атрибутов в виде ношения маски, ставшей практически частью гардероба, до серьезных перемен в сфере труда. Многие люди, чья профессия не требует физического присутствия на рабочем месте, перешли на «удаленку». Аналогичная ситуация сложилась у школьников и студентов. Одно из важных условий на дистанте – бесперебойная связь и интернет. О том, как телеком-рынок помогает всегда оставаться на связи, рассказал мобильный оператор Tele2.

В самом начале пандемии Tele2 зафиксирован рост голосового трафика. Его в компании назвали индикатором неопределенности – люди звонили близким, в различные структуры для получения информации, обсуждали меры господдержки и профилактики в период самоизоляции. Голосовой трафик продолжает расти и сейчас.Аналогичная ситуация сложилась с интернет-трафиком. В Бурятии отмечается резкий рост нагрузки на сеть там, где раньше она не наблюдалась. Весной люди массово начали переезжать из городов в малые населенные пункты и дачные поселки, чтобы самоизолироваться.- Если каждый год трафик в среднем растет в полтора раза, то самоизоляция ускорила этот процесс. Жители республики стали учиться и работать дистанционно, активнее пользоваться различными онлайн-сервисами через мобильный интернет. Только с февраля по май потребление data-услуг в сети Tele2 увеличилось на 30%. Тенденция сохранилась даже после смягчения карантинных мер, и в течение года рост трафика продолжается, - отмечает директор бурятского филиала Tele2 Юрий Новосад.Начиная с весны 2020 года, учеба перешла в режим онлайн – это как уроки, так и занятия с репетиторами.Богдан окончил школу во время пандемии. У молодого человека не возникало никаких проблем в связи с переходом на «удаленку». Он успешно окончил школу и дистанционно поступил в вуз. Достаточно было отправить документы и результаты ЕГЭ в выбранные университеты и ждать результатов зачисления, личное присутствие нигде не требовалось. Богдан дистанционным обучением доволен – в его университете все преподаватели умеют проводить занятия в удаленном режиме.- Педагогу можно задавать вопросы, сразу получать ответы. Дистанционно проводятся как лекции, так и семинары. Не нужно два часа в день тратить на дорогу, мерзнуть на остановках, излишний раз подвергать себя риску заражения, - перечисляет наш собеседник.В Tele2 отмечают парадоксальную вещь - резкий рост голосового и интернет-трафика не привел к значительному подъему выручки оператора.- Большинство клиентов пользуются пакетными тарифами, абоненты просто стали максимально использовать свои лимиты. Еще одним фактором потери выручки операторов стал отказ от использования вторых и третьих SIM-карт. Однако в будущее мы смотрим с оптимизмом, поскольку россияне распробовали новый, «цифровой» образ жизни, и тренд на потребление цифровых услуг сохранится после пандемии, - уверены в компании.Tele2 ежегодно расширяет свое присутствие в населенных пунктах Бурятии. Так, за 9 месяцев 2020 года оператор на треть увеличил количество базовых станций с технологией 4G. Сейчас мобильный интернет есть практически во всех населенных пунктах республики.Одними из самых активных пользователей интернета стали педагоги. Учитель русского языка и литературы школы Джидинского района Анастасия давно использует мобильный интернет для работы. Несмотря на удаленность от Улан-Удэ, перебоев со связью и интернетом нет. Конечно, различные методические пособия из жизни учителей не исчезли, но благодаря мировой Сети появились новые возможности, облегчающие труд педагогов.- Например, нужно провести какое-то мероприятие - совсем недавно мы проводили День неизвестного солдата. Когда готовились к его проведению, в Сети нашли подходящие песни и видео. Не обходится без использования мобильного интернета и в ежедневной деятельности: часто смотрю методики других учителей, нахожу интересные идеи, разработки и адаптирую их под своих учеников. У многих педагогов есть страницы в Instagram и ВКонтакте, где они делятся своими находками и выкладывают видео интересных уроков, - рассказывает Анастасия.Помимо этого, с помощью мобильного интернета учителя могут проводить онлайн-тестирование, участвовать в дистанционных олимпиадах, конференциях, виртуальных экскурсиях. Использование интернета позволяет развивать у детей навыки исследовательской деятельности, творческие способности, усилить мотивацию обучения, развивать коммуникативные способности. С помощью соцсетей удобно распространять электронные книги, учебники, пособия, которых нет в школьной библиотеке. Также можно организовать не только обучение, но и культурную жизнь: обсуждать проведение школьных мероприятий, делиться впечатлениями, фотографиями, видео.Tele2 значительно модернизировала существующую инфраструктуру в Бурятии. За осенние месяцы увеличена емкость в 32 населенных пунктах республики. Среди них Улан-Удэ, Селенгинск, Закаменск, Кяхта, Аршан, Гусиноозерск, Бичура, Сосново-Озерск, Петропавловка, Кырен. До конца года планируется построить новые базовые станции в Багдарине и Маловском.Абоненты стали реже посещать салоны связи и предпочитают решать вопросы через дистанционные каналы обслуживания. Tele2, в свою очередь, заботясь о комфорте своих клиентов, расширила возможности интернет-магазина.Здесь посетители могут выбрать номер телефона, подходящий тарифный план, а также подключить дополнительные опции и услуги. Чтобы сэкономить время при получении SIM-карты, клиенты могут внести свои паспортные данные сразу при оформлении покупки на сайте. Процесс оформления заказа занимает не больше 15 минут, доставка курьерской службой осуществляется бесплатно в срок от одного часа до нескольких дней. В Бурятии получить SIM-карту с доставкой на дом могут жители Улан-Удэ, поселков Забайкальский, Заречный, Сотниково, Тарбагатай и Николаевский.Кроме того, в салонах связи появились SIM-карты с услугой «саморегистрация», когда абонент может зарегистрировать SIM, не обращаясь за этим к продавцу. Для этого необходимо скачать специальное приложение на смартфон.Традиционно жители Бурятии могут подключиться к Tele2 в фирменных салонах связи, где выполняются все рекомендации по профилактике коронавируса: консультанты обслуживают в одноразовых медицинских масках, применяют антисептики для рук, обеспечивается социальная дистанция для клиентов. Кроме фирменных салонов, есть более чем 1400 торговых точек продаж, расположенных в магазинах, торговых центрах и офисах партнеров, включая отделения «Почты России».– Мы ожидаем, что роль цифровых сервисов в жизни наших клиентов будет расти, а значит, продолжит расти и трафик, и Tele2 к этому готова. Для того чтобы наращивать абонентскую базу, важно не только привлекать, но еще и удерживать клиентов, и в этой связи ключевую роль играет качество сервиса. Мы хотим быть лучшими для клиента в любом месте, где ему удобно. Сервис – это один из наших китов, второй – это наша качественная сеть и третий – современные уникальные продукты, соответствующие потребностям клиентов, за которыми мы очень пристально следим. Наша основная задача – быть лучшими по качеству услуг и сервису на телекомрынке, - подчеркнул Юрий Новосад.Тункинский район: Монды, Далахай, Зун-Мурино, Нилова Пустынь, Хурай-Хобок;Кяхтинский район: Малая Кудара, Чикой, Октябрьский, Бурдуны;Мухоршибирский район: Новый Заган, Оер, Нижний Торей, Саган-Нур, Шаралдай, Цолга, Мухоршибирь;Закаменский район: Баянгол, Санага, Хуртага;Джидинский район: Нижний Бургалтай;Хоринский район: Удинск, Додо-Гол, Амгаланта;Бичурский район: Харлун, Буй, Окино-Ключи;Тарбагатайский район: Бурнашево, Нижний Жирим, Барский хребет;Селенгинский район: Зурган-Дэбэ, Харгана;Заиграевский район: Шэнэ-Буса, Онохой, Новоильинка, Шабур, Первомаевка;Кабанский район: Шергино, Большое Колесово, Корсаково, Тресково, Выдрино, Малиновка, Байкальский прибой;Иволгинский район: Оронгой, Нур-Селение;Баргузинский район: Баянгол, Уро;Курумканский район: Курумкан;Еравнинский район: Сосново-Озерск;Кижингинский район: Могсохон;Муйский район: Усть-Муя;Северо-Байкальский район: Кумора.До конца года Tele2 запустит 4G-интернет в селе Байкальское Северо-Байкальского района. Таким образом, все базовые станции оператора в республике будут поддерживать технологию связи четвертого поколения.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: Tele2