Улан-удэнский авиазавод в 2021 году продаст больше вертолетов

Власти Бурятии ожидают от предприятия увеличения налоговых поступлений





На заседании рабочей группы по бюджету Хурала Бурятии депутаты обсудили собственные доходы республиканской казны. В целом же задача рабочей группы – подготовить окончательный вариант проекта бюджета на 2021 и плановые 2022-23 годы ко второму чтению, то есть к декабрьской сессии Народного Хурала.

Одним из главных плательщиков налога на прибыль в республике является Улан-удэнский авиазавод. Это предприятие в будущем году, по словам замминистра промышленности республики Алексея Унгаева, покажет неплохой рост. Причина в том, что будет продано больше вертолетов.- Если в текущем году ожидается реализация 67 вертолетов, то на 2021 год уже законтрактована реализация 87 машин. Это рост на 29%, - рассказал чиновник.В ходе обсуждения депутат Баир Цыренов напомнил заместителю министра о проектах, которые правительство презентовало несколько лет назад. Это запуск производства самолета «Байкал» и вертолета ВРТ-500 на мощностях авиазавода.- Опытный образец планируется выпустить в конце 2021 года, - рассказывал чиновник о самолете «Байкал». - Серийное производство начнется с 2023 года. Временной лаг связан с сертификацией самолета. - По ВРТ-500 тоже проект реализуется. Тоже в стадии проектирования. Сроки здесь конкретные не назывались, примерно 2022-23 год.По остальным предприятиям в будущем году ожидается в основном рост налоговых поступлений, но небольшой. Однако, большинство налогоплательщиков дают окончательный прогноз по финансам только к концу года, так что сегодняшняя картина всего лишь предварительная.Фото: пресс-служба правительства Бурятии