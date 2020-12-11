«Антивирусная» помощь в Бурятии для многих бизнесменов вышла боком

«Слетевшие» с льготного кредитования предприниматели заплатят по полной программе





В филиалы российских банков, работающих в республике, из головных офисов пришли письма с перечнем предприятий, попавших в «черные списки», которые «слетели» с льготного кредитования. Теперь «антивирусные» 2%-ные кредиты, которые государство (через банки) выдало бурятским предпринимателям летом этого года, многим из них уже не спишут. Более того, финансовую помощь придется возвращать с рыночными процентами.

Как сообщил источник в банковских кругах региона, к ним в филиал пришло письмо из головного филиала с перечнем предприятий, как выполнивших условия кредитования на 1 декабря, так и тех, кому отказано в льготном кредитовании и последующем полном списании займов на зарплату с 1 апреля 2021 года.- Мы теперь тем, кто «вылетел» из программы, будем пересчитывать стоимость обслуживания кредита с 2% до рыночных ставок, - рассказывает источник. - Для нас это стало шоком, поскольку большинство заемщиков очень дисциплинированные клиенты. Но им в Москве отказано в последующем списании кредитов.Добавим, что подобные письма получили все филиалы банков, работающих в Бурятии по данной программе, и, по словам источника, «число тех, кому пересчитают проценты по кредиту, очень большое». Сами же кредиты под 2% на шесть месяцев выдавались с расчетом на то, что предприятия сохранят как минимум 80% от своей численности по состоянию на 1 мая 2020 года. Причем контролировать число персонала необходимо в течение как базового периода - до 1 декабря, так и в период наблюдения - до 1 апреля 2021 года. Ежемесячно Пенсионный фонд РФ отправлял в УФНС данные по численности работников, и если хотя бы за один месяц имелось расхождение данных, бизнес «слетал» с льготной программы.В УФНС по Бурятии не смогли ответить на официальный запрос о том, какое количество бурятских предпринимателей с 1 декабря фактически лишилось господдержки по программе кредиты под 2%. В налоговой пояснили, что «администрированием данной программы ведомство не занимается».О том, что помощь государства может в ряде случаев оказаться сыром в мышеловке, ранее предупреждали эксперты «Номер один». Ведь взятые летом подорожавшие займы теперь им как-то придется возвращать. Сегодня опасения подтвердились.- Наращивание долгов из-за так называемой «господдержки» сегодня усугубит положение предприятий, и без того испытывающих проблемы со сбытом своей продукции и услуг, - прокомментировал ситуацию экономист Анатолий Думнов.Впрочем, в ряде случаев, как отмечают эксперты, заемщики, получив, как им казалось, «халявную» помощь, распорядились ею легкомысленно. В частности, пустив не на зарплату, а на другие цели, не предусмотренные постановлением правительства №296. Как говорится в пословице, берешь чужие деньги и ненадолго, а отдавать приходится свои, да еще с процентами.Остается надежда, что правительство все же внесет коррективы в госпрограмму и ослабит требования к банкам и предприятиям, потратившим полученные средства на выплату зарплат, все же пойдут на встречу, списав займы.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»