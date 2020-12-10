Строители Бурятии разошлись во мнениях с Геннадием Доржиевым

Более половины компаний охарактеризовали ситуацию в отрасли как неблагоприятную





Бурятстат провел обследование деловой активности строительных организаций. В нем приняли участие субъекты различных форм собственности, включая малые предприятия.

При этом увеличение физического объема работ по сравнению с 3-м кварталом 2020 года констатировали 25% опрошенных, уменьшение – 46%.







При этом руководитель компании «Смит» главное внимание главы акцентировал на нехватке квалифицированных кадров в строительных организациях как основном факторе, сдерживающем развитие отрасли. Он посетовал на то, что многие квалифицированные строители уезжают на вахту в другие регионы, где «зарплата около 100 тысяч за несколько месяцев».





Характеризуя экономическую ситуацию на своих предприятиях, 54% респондентов оценили ее как «неблагоприятная», 46% - «благоприятная» и «удовлетворительная».Среди факторов, сдерживающих деятельность строительных организаций в обследуемом периоде, 23% назвали «недостаток заказов на работы», 17 % - «высокий уровень налогов», 14 % - «высокая стоимость материалов, конструкций, изделий», 13 % - «неплатежеспособность заказчиков», 13 % - «высокий процент коммерческого кредита». И лишь 11% констатировали, что строительную отрасль сдерживает «недостаток квалифицированных рабочих».Напомним, 7 декабря глава Бурятии провел заседание совета по улучшению инвестиционного климата в строительной сфере. На нем председатель правления региональной ассоциации СРО «Строители ТПП РБ» Геннадий Доржиев сообщил, что он видит в отрасли положительную динамику.- За последние два года бюджетные инвестиции позволили построить много социальных объектов: детские сады, школы, объекты спорта и здравоохранения. Мы действительно видим положительную динамику. Подводя краткие итоги 2020 года, можно сказать, что в целом строительная отрасль с поставленными задачами справляется, несмотря на все сложности с коронавирусом. Строятся социальные объекты, жилые дома и так далее, - отметил он.Фото: russianstock.ru