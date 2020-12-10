Байкальский текстильный комбинат запустит производство в декабре

Власти надеются, что текстильная промышленность вытащит Бурятию из кризиса



На недавнем заседании рабочей группы по бюджету в Народном Хурале депутаты общались с представителями правительства о доходах бурятской казны на будущий год. Один из докладчиков – замминистра промышленности Бурятии Алексей Унгаев – рассказал о налоговых поступлениях от крупнейших промышленных предприятий республики.



По итогу его выступления депутаты обратили внимание, что в справке от министерства промышленности фигурирует всего 6 предприятий. Причем, количество крупных производств, на которые ориентируется правительство при налоговых прогнозах неуклонно сокращается.



- По справке, которую вы предоставляете, есть ощущение что минпром из-за 6 предприятий существует. ЗММК вообще перестал фигурировать в этих документах. Забыли, что у нас этот завод существует, - говорил депутат Баир Цыренов. - Есть ли видение, что мы будем развивать в промышленности, помимо существующих производств?



По словам замминистра промышленности, стратегически министерство во главу угла сегодня ставит текстильную и легкую промышленность. По крайней мере, в последние годы.



- Я лично курировал проект по созданию Байкальского текстильного комбината. Этот проект уже можно считать запущенным. Опытное производство уже идет. Это пряжа, крашеная пряжа из тонкорунной шерсти. В этом году комбинат закупил около 50 тонн чистой шерсти. В том числе – в Бурятии, в Забайкальском крае. Сейчас проводится настройка оборудования. В декабре, думаем, производство будет запущено, - пояснил он.



Фото: «Номер один»

