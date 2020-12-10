Власти Бурятии заинтересовались прибылью энергетических монополистов

В Минэнерго пообещали заняться «нулевыми» декларациями «ТГК-14» и «МРСК Сибири»



Обсуждая налоговые доходы будущего года, депутаты Хурала обратили внимание на крупные предприятия из сферы энергетики. Такие монополисты, как «ТГК-14» и «МРСК Сибири» как правило показывают нулевую либо символическую прибыль, тем самым поступления по налогу на прибыль них минимальны, если вообще есть. И это при том, что их выручка исчисляется миллиардами рублей.



Впрочем, как пояснил депутатам замминистра транспорта и энергетики республики Сергей Белоколодов, у министерства нет никаких рычагов воздействия на крупных монополистов, которые являются лишь филиалами крупных федеральных компаний. Однако, это не повод, чтобы не пытаться воздействовать на них в части повышения налоговых платежей.



- Возьмем «Россети» (головная компания «МРСК Сибири» – прим.) – они просто свою налоговую политику переиграли и сегодня показывают, что налог на прибыль будет нулевой, - обращался депутат Михаил Степанов к Сергею Белоколодову. - А все остальные компании… Я не скажу, тот же ТГК-14 на территории Бурятии не зарабатывает денежных средств. Они тоже наверняка имеют какую-то определенную прибыль. Здесь играет роль, насколько вы сможете повлиять на налоговую политику внутри предприятия так, чтобы она оставляла какую-то часть денег на территории региона – там, где они находятся.



Чиновник согласился с этим и пообещал глубже изучить вопрос.



Фото: «Номер один»

