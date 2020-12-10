Tele2 запускает тариф для любителей кино в Бурятии

Ранее он был доступен только в Москве и Санкт-Петербурге





Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, обновляет линейку тарифных планов и запускает новое предложение ранее доступное только в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь подключиться к «Везде онлайн» могут жители Бурятии. В новый тариф без дополнительных плат включен мультимедийный сервисWink, который позволит смотреть более 20000 фильмов, сериалов и 100 телевизионных каналов, сообщили в пресс-службе компании.

Tele2 продолжает предлагать своим клиентам актуальные и выгодные тарифные планы. Оператор поддерживает стиль жизни своих абонентов и, проанализировав предпочтения пользователей, с 9 декабря 2020 года обновляет тарифную линейку для новых подключений и переходов.Ключевые преимущества линейки остаются неизменными – абоненты могут выбрать сформированное предложение или настроить тариф под себя, выбрав необходимое количество минут, SMS, гигабайтов и дополнительные услуги. Так, в конструкторе тарифа обновилось пакетное подключение безлимита на несколько мессенджеров сразу. Теперь помимо WhatsApp, Viber, ТамТам в пакет также включены Telegram и Discord. Стоимость услуги составляет 30 рублей в месяц. При этом пользователь по-прежнему может подключить безлимит отдельно только на необходимый мессенджер.Также в конструкторе тарифа абонент может добавить дополнительные услуги, соответствующие его интересам. Например, сервис WinkТрансформер, где абоненту предлагается выбрать любые 5 из 12 тематических подборок с фильмами, передачами или мультфильмами - мировое и отечественное кино, сериалы, спорт и музыка, детский контент. Кроме того, можно добавить безлимит на Youtube, Tele2TV, Amediateka, и Сберзвук. Или включить в тариф подписку на киберспортивный портал CyberHero, сервис «Личный тренер», который поможет подобрать программу тренировок и индивидуальную систему питания, «Спортивный портал», где предлагаются билеты на матчи или посмотреть их трансляцию и многое другое. Подробнее на сайте Tele2.Как и раньше в рамках тарифных планов линейки в пакет включен ряд бесплатных преимуществ. Не использованные в текущем месяце остатки минут и гигабайтов переносятся на следующий расчетный период. Кроме того, пользователь может купить или продать минуты и гигабайты на площадке «Маркет Tele2». Или поделиться интернет-трафиком с любым другим абонентом в России, использующим пакетные тарифы Tele2. Кроме того, в поездках по стране клиент использует свой текущий тариф без доплат. На линейке «Мой Tele2» действует защита от нежелательных подписок.Помимо уже привычных тарифных планов Tele2 запускает новое предложение. Теперь абонентам доступен «Везде онлайн», который включает доступ к онлайн-кинотеатру Wink без дополнительной платы. Тариф ориентирован на активных пользователей видеоплатформ с высокой потребностью в дата-трафике. Новое предложение Tele2 сочетает оптимальное пакетное предложение и доступ к коллекции фильмов, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента Wink на любой вкус.Онлайн-кинотеатр доступен новым клиентам оператора, а также действующим абонентам при переходе на «Везде онлайн». Смотреть контент можно на любых экранах: на домашних телевизорах (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфонах, планшетах (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), а также ноутбуках и персональных компьютерах (с помощью интернет-портала). Для одновременного просмотра можно подключить до 5 устройств, в том числе и по сети Wi-fi.Тариф включает 40 Гб мобильного интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 и в зависимости от региона до 700 минут для звонков на номера других операторов по всей стране. Активные интернет-пользователи смогут свободно общаться в социальных сетях и мессенджерах, не расходуя пакет интернета. В пакет входит безлимитный доступ к Telegram, WhatsApp, Viber, «ТамТам», а также к Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Узнать подробнее про тариф можно в личном кабинете на сайте домашнего региона или в приложении «Мой Tele2».Новый тариф доступен в 29 регионах: Волгоград, Калуга, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Салехард, Тюмень, ХМАО, Белгород, Брянск, Владимир, Красноярск, Курск, Орел, Смоленск, Сыктывкар, Тамбов. Томск. Тула, Улан-Удэ, Воронеж, Иркутск, Нижний Новгород, Челябинск, Барнаул, Владивосток, Оренбург, Сахалин, Санкт-Петербург, Москва.Фото: Tele2