В Бурятии с путинского волонтера требуют 630 миллионов

Компания Жамсарана Батуева должна вернуть деньги, полученные по нечестному аукциону
Управление капитального строительства правительства Бурятии (УКС) потребовало от компании «Бурятпроектреставрация» вернуть 635 миллионов рублей, выделенных на строительство онкодиспансера в Улан-Удэ. Соответствующий иск зарегистрирован сегодня в Арбитражном суде Бурятии.
Напомним, скандал со строительством онкодиспансера длится с лета прошлого года. Тогда УФАС Бурятии выявило нарушения в аукционе на выполнение строительных работ в рамках реконструкции диспансера, заказчиком которого выступало Управление капитального строительства.
Аукционной комиссии выдали предписание о повторном рассмотрении поступивших заявок. Но заказчик его проигнорировал и заключил контракт на сумму 805 миллионов рублей с ООО «Бурятпроектреставрация» - участником, признанным победителем с нарушением законодательства. При этом заявку ООО «Стройинком», предложившего выполнить работы на 120 миллионов рублей дешевле, признали несоответствующей требованиям заказчика.
После длительных судебных тяжб, уже в начале ноября этого года Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа поставил в деле точку: контракт Управления капитального строительства с «Бурятпроектреставрацией» признали недействительным.
Отметим, почти сразу после заключения контракта Управление капитального строительства перечислило «Бурятпроектреставрации» сотни миллионов рублей за еще невыполненные работы. На сегодняшний день, как следует из сайта госзакупок, на счета компании поступило почти 600 миллионов рублей, из которых освоены лишь 136 миллионов. После вступления в силу решения суда у УКСа не осталось выбора, кроме как через суд требовать у компании вернуть полученные деньги.
«Бурятпроектреставрация» была создана в 2014 году. На момент участия в скандальном аукционе учредителями фирмы выступали Сергей Свиридов (95%) и Евгения Батуева (5%). Однако в марте этого года доля Свиридова перешла к Жамсарану Батуеву, который также является гендиректором фирмы.
«Бурятпроектреставрация» регулярно выигрывает крупные торги, заказчиком которых выступает Управление капитального строительства. Так, в настоящее время она выполняет еще один крупный контракт на строительство онкодиспансера стоимостью 697 миллионов, строит поликлинику в Тарбагатае за 310 миллионов и реконструирует Национальную библиотеку в Улан-Удэ за 356 миллионов.
Любопытно, что буквально на днях Жамсаран Батуев удостоился высокой награды. Ему вручил памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», учрежденную президентом России Владимиром Путиным для волонтеров, которые помогали в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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