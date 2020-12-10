В Бурятии с путинского волонтера требуют 630 миллионов

Компания Жамсарана Батуева должна вернуть деньги, полученные по нечестному аукциону





Управление капитального строительства правительства Бурятии (УКС) потребовало от компании «Бурятпроектреставрация» вернуть 635 миллионов рублей, выделенных на строительство онкодиспансера в Улан-Удэ. Соответствующий иск зарегистрирован сегодня в Арбитражном суде Бурятии.