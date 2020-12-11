Байкальский банк Сбербанка покажет зимнюю коллекцию недвижимости от партнеров

Мероприятие пройдет в онлайн-формате
В Улан-Удэ состоится традиционная ярмарка недвижимости. Компании-застройщики – СМИТ-Инвест и Бургражданстрой, а также Центральное агентство недвижимости как официальный представитель застройщиков Москвы и Санкт-Петербурга, представят жителям Бурятии актуальные предложения по новостройкам. Отличием выставки «Зимняя коллекция недвижимости от партнеров Сбербанка-2020» станет онлайн-формат мероприятия.
«Многие ключевые мероприятия перешли на дистанционный формат. И Сбербанк оставаясь надежным банком и партнером, поддерживает своих клиентов, продвигая удаленные сервисы и онлайн услуги. В этом году традиционная ярмарка недвижимости также пройдет в режиме онлайн. Клиенты, без опасения, не выходя из дома или рабочего офиса, смогут подключиться к видеоконференции со своего компьютера или мобильного телефона и получить много полезной информации», - рассказал заместитель управляющего Бурятского отделения Сбербанка Алексей Кузьмин.
Посетив ярмарку недвижимости с помощью платформы ZOOM, жители Бурятии 16 декабря в период с 17:00 до 19:00 (время местное) смогут:
- увидеть презентацию объектов недвижимости от ведущих застройщиков региона, а также Москвы и Санкт-Петербурга;
- подобрать и забронировать у застройщика желаемую квартиру;
- получить консультацию специалистов Сбербанка по действующим кредитным программам;
- оформить заявку на ипотеку в дистанционном формате.
Участие в мероприятие бесплатное. Для участия необходимо установить на компьютер или смартфон приложение ZOOM (версия не позднее 5.3.1.).
Более подробно узнать о мероприятии можно на сайте sberbank.ru пройдя по ссылке.
Фото: pixabay.com
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