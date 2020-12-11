Байкальский банк Сбербанка покажет зимнюю коллекцию недвижимости от партнеров

Мероприятие пройдет в онлайн-формате





В Улан-Удэ состоится традиционная ярмарка недвижимости. Компании-застройщики – СМИТ-Инвест и Бургражданстрой, а также Центральное агентство недвижимости как официальный представитель застройщиков Москвы и Санкт-Петербурга, представят жителям Бурятии актуальные предложения по новостройкам. Отличием выставки «Зимняя коллекция недвижимости от партнеров Сбербанка-2020» станет онлайн-формат мероприятия.