В Бурятии оплатить услуги ЖКХ с помощью Единого лицевого счета стало возможным в офисах Сбербанка

Услуга набирает популярность среди населения





Оплатить услуги ЖКХ с помощью Единого лицевого счета стало возможным в офисах Сбербанка. Квартире или жилому помещению может быть присвоен уникальный номер - единый лицевой счет (ЕЛС). При наличии ЕЛС у клиента есть возможность произвести платежи за ЖКХ одним платежом и получить единую квитанцию об оплате. С помощью оплаты услуг посредством использования ЕЛС появляется возможность сэкономить время и ускорить процесс оплаты услуг ЖКХ. Для совершения платежа потребителю необходимо знать свой ЕЛС, который отражается в квитанциях компаний - поставщиков услуг, либо его можно уточнить в офисах управляющих компаний.

«Сбербанк всегда стремиться улучшить свои сервисы для клиентов. Так происходит и с регулярными платежами ЖКХ, мы стараемся сделать их еще более простыми, удобными и технологичными. Возможность оплаты по ЕЛС в офисах банка стартовала в июле 2020 года. За июль было проведено 26 752 платежа, а в ноябре – уже более 101 237 платежей. Прирост в 4 раза. Услуга набирает популярность среди населения, люди разных возрастов проявляют интерес к новым способам оплаты, а сотрудники банка с радостью знакомят клиентов с новыми технологиями в платежном сервисе», - сообщил начальник управления «Безналичные решения» Бурятского отделения Сбербанка Майдар Намзалов.«У меня две квартиры, одну из них сдаю в аренду и по обоим плачу коммунальные платежи. Решил попробовать Единый лицевой счет. Обрадовало, что процесс оплаты в офисе сократился по времени вдвое, и соответственно платежных документов меньше – всего две квитанции за две квартиры», - говорит клиент банка Чингис Бадмаев.На территории Бурятии к ЕЛС можно подключить услуги АО «Читаэнергосбыт», МУП «Водоканал», ООО «ЭкоАльянс», ПАО «ТГК-14», НО «Фонд капитального ремонта» и около 20 управляющих компаний.При оплате услуг ЖКХ через ПАО Сбербанк может взиматься комиссия. Подробную информацию уточняйте в отеделениях Банка либо по тел.8-800-55-55-50.Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.Фото: предоставлено Сбербанком