Предпринимательница из Бурятии вышла на Ebay

Кира Макарова осваивает новые страны и торговые площадки



Предприниматель из Бурятии Кира Макарова вышла со своей косметической продукцией на Ebay. Кроме того, при содействии Центра поддержки экспорта республики она нашла внешнеторговых партнеров в Беларуси и попала на рынок этой страны, сообщили в Минпромторге Бурятии.



Группа компаний KIRA NAIL BRAND специализируется на производстве гель-лаков и универсальных очищающих средств, имеет сеть нейл-маркетов KIRA в Сибири и на Дальнем Востоке по продаже косметики, инструментов, электрооборудования для ногтевого сервиса и индустрии красоты, а также занимается оптовой продажей товаров для нейл-индустрии.



Ранее ее продукция была представлена в разных регионах России, а в 2020 году у девушки возникла идея выйти на рынок СНГ. Для поиска покупателей Кира Макарова обратилась в Центр поддержки экспорта Бурятии, где компании бесплатно оказали услугу по поиску партнеров. В результате были найдены потенциальные покупатели и заключены два внешнеторговых контракта на поставку продукции.



Кроме того, весной 2020 года предпринимателю помогли разметить свою продукцию на электронной торговой площадке Alibaba.



- Это был старт. Сейчас мы пошли дальше на другие маркетплейсы — «Вайлдберис», «Озон», и сейчас мы завершаем размещение на Ebay, — сообщила Кира Макарова.



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