Tele2 дарит терабайты интернет-трафика владельцам новых iPhone в Бурятии

Воспользоваться подарком могут новые и действующие абоненты





Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предлагает приятный бонус для владельцев новых смартфонов Apple в Бурятии. Пользователи популярных тарифных планов Tele2 получат в подарок 1 Тб интернет-трафика. Он станет выгодным дополнением к покупке последних моделей iPhone и позволит клиентам оценить все преимущества скоростного мобильного интернета Tele2, сообщили в пресс-службе компании.

До 10 января 2021 года обладатели новых моделей iPhone 12 получат 1 Тб трафика от Tele2. Воспользоваться подарком могут новые и действующие абоненты открытых к подключению тарифов «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Везде онлайн», представленных в Бурятии. Тариф «Везде онлайн» - новое предложение от оператора. Включает 40 Гб мобильного интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 и 400 минут для звонков на номера других операторов по всей стране. Активные интернет-пользователи смогут свободно общаться в социальных сетях и мессенджерах, не расходуя пакет интернета. Также абонентам доступен бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру Wink. Тариф ориентирован на активных пользователей видеоплатформ с высокой потребностью в data-трафике.1Тб интернет-трафика хватит, чтобы посмотреть более 500 часов видео в HD-качестве. Терабайт будет добавлен к существующему пакету автоматически с момента, когда клиент начинает пользоваться услугами связи на новом iPhone. Распорядиться интернет-трафиком можно до 15 декабря 2021 года или до момента исчерпания объема.Отметим, что клиенты оператора в Бурятии не изменяют своим вкусам, отдавая предпочтение зарекомендовавшему себя бренду. Согласно осеннему рейтингу компании, девайсы Apple входят в топ-5 самых популярных.«Сейчас смартфоны стали не только удобным средством связи, но и многофункциональным инструментом для работы или учебы, особенно при наличии быстрого 4G-интернета. Мы поздравляем владельцев новых моделей iPhone и дарим терабайт мобильного интернета. Уверены, что такой бонус в преддверии новогодних каникул станет еще одним приятным подарком», сообщила коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2 Мария Лыкова.Фото: Tele2