«СберСпасибо» дарит клиентам сказочные бонусы и шанс на миллион

В новогодней акции задействовано более 10 партнёров программы





Программа лояльности запустила федеральную акцию к Новому году, которая продлится до 17 января 2021 года. В новогодней акции от «СберСпасибо» задействовано более 10 партнёров программы, каждый из которых приготовил участникам различные подарки: повышенные бонусы за покупки, а также скидки на товары и специальные предложения, сообщили в пресс-службе банка.