Новогоднее настроение от Сбера

В офисах банка создается волшебная атмосфера праздника





В преддверии Нового года во всех офисах Байкальского банка Сбербанка создается волшебная атмосфера праздника: в клиентском зале установлена ель, украшены рабочие места сотрудников. Новогодние «наряды» появились и в зонах самообслуживания клиентов: на банкоматах, экранах терминалов и медиа-панелях установлены праздничные видеозаставки, на талонах электронной очереди специально для посетителей размещены поздравления с наступающим Новым годом, сообщили в пресс-службе банка.