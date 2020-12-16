Прокуратура и правительство Бурятии массово изгоняют бизнес с берегов Байкала

В ошибках власти оказались виноваты предприниматели





Череда исковых заявлений, поданных природоохранной прокуратурой, ставит под удар бизнес на Байкале. Суть претензий в том, что предприниматели незаконно занимают земли, хотя, когда шла приватизация, никто из них закон не нарушал. Получается странная ситуация, что власти могут просто прийти и выгнать бизнесмена с земли, которую тот занимал на протяжении десятилетий.