Прокуратура и правительство Бурятии массово изгоняют бизнес с берегов Байкала

В ошибках власти оказались виноваты предприниматели
Череда исковых заявлений, поданных природоохранной прокуратурой, ставит под удар бизнес на Байкале. Суть претензий в том, что предприниматели незаконно занимают земли, хотя, когда шла приватизация, никто из них закон не нарушал. Получается странная ситуация, что власти могут просто прийти и выгнать бизнесмена с земли, которую тот занимал на протяжении десятилетий.
Ставшее известным дело о деприватизации бывших земель колхоза «Байкалец» в Баргузинском районе выявило массовость изгнания предпринимателей с байкальских земель.
Колхоз «Байкалец» вскрыл нарыв
По всему периметру Байкала, причем как в Бурятии, так и в Иркутской области, идет череда исков об отмене частной собственности или долгосрочной аренды на земли. Эти иски ставят крест на планах предпринимателей, приводят к убыткам и, самое главное, потере интереса инвесторов к туристической и прочей деятельности в прибрежных районах. Попытки властей призывать предпринимателей к деловой активности и надежды на увеличение налогов с бизнеса на этом фоне выглядят противоречиво.
Напомним историю колхоза «Байкалец», наделавшую много шума. В 1993 году по плану приватизации колхозу передали земли. В 2006 право собственности на земли подтвердилось Арбитражным судом. Далее земли были выделены в земельные паи колхозникам. Они продавались и перепродавались и для личных целей, и для бизнеса. Власть не была против использования земли частными лицами почти 30 лет, пока не грянул гром. Приватизацию отменили, а все сделки и интересы частных лиц и бизнеса посчитали несущественными для власти. Люди в Максимихе остались со своими долгами, убытками и прочими чуждыми для власти хлопотами.
И, как оказалось, дело «Байкальца» - лишь одно в череде многочисленных. Вот несколько примеров.
Зона, которой не было
Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор подал иск к ООО «Колодец земли» об отмене права собственности на земельные участки на Байкале в Кабанском районе и снятии их с государственного кадастрового учета.
В середине нулевых годов участок на Байкале был приватизирован. Далее участки земли ходили в обороте. Спустя почти 15 лет прокуратура решила, что те земли находятся в центральной экологической зоне, а часть из них относится к «землям водного фонда».
На суде и Минимущество Бурятии, и ответчики с «Колодца земли» поясняли судьям и прокурорам, что спорный участок был предоставлен в собственность до установления границ центральной экологической зоны, предприниматели являются добросовестными приобретателями. И не федеральная собственность это была, а республиканская. И Водный кодекс тогда не действовал. Не помогло. В сентябре решением Верховного суда Бурятии участок изъяли.
Еще один случай. Администрация Северо-Байкальского района отдала в аренду предпринимателю 168 тыс. квадратных метров пастбищных земель. Однако прокуратура решила, что земля частично расположена на землях лесного фонда, принадлежащего Российской Федерации. И предоставление его арендатору считается незаконным. Администрация района расторгла аренду с предпринимателем, но объяснила суду, что участок поставлен на кадастр Росреестром. В их схеме нет сведений о том, что он находится на землях лесного фонда и пересекает их.
Далее выяснилась смешная штука - действующим законодательством РФ предусмотрены два реестра, которые не систематизированы в полной мере: лесной реестр и кадастр недвижимости. И они между собой не синхронизированы. Однако суд не внял доводам администрации и отменил образование земельного участка вообще.
Теперь случай в Прибайкальском районе. Предприниматель Ергонов несколько лет назад с торгов купил землю на Байкале для строительства туристического комплекса.
Шли годы, и Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура решила отменить право собственности, обратившись в суд с уже стандартными аргументами: запрет на предоставление в частную собственность земельных участков в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
Ергонов в суде пояснял, что он является добросовестным приобретателем, процедура торгов нарушена не была, он понес затраты на его содержание, принял меры для его освоения. По его мнению, земельный участок «весь» находится в границах земель населенного пункта, вне границ водоохранной зоны, границ прибрежной защитной полосы. Также он считает, что не представлено доказательств того, что земля находилась в экологической зоне на момент ее продажи. И вновь не помогло. Частную собственность Ергонова отменили.
Заметим, что все вышеперечисленные случаи — это решения судов в течение полугода 2020 года. То есть налицо массовость за короткий период.
В Иркутске такие же проблемы
Похожие истории происходят в Иркутской области. Депутат Госдумы Михаил Щапов поясняет ситуацию в соседнем регионе, и она как две капли воды похожа на «бурятские» случаи.
- В Иркутской области иски об истребовании из чужого якобы незаконного владения земельных участков прокуратура начала подавать еще в 2017 году, уже в 2018 таких исков было около трех десятков. Прокуратура Иркутской области и Минприроды РФ полагали, что эти земли находились в границах Прибайкальского нацпарка, следовательно, принадлежали Федерации, и местные администрации, выдавая участки в частную собственность, незаконно ими распорядились. Эта ситуация - результат того, что при создании нацпарка земли сельхозназначения были включены в границы парка, но не изъяты из собственности совхозов должным образом. Кроме того, не было проведено межевание, и большая часть границ нацпарка за 30 с лишним лет не поставлена на кадастр. Поэтому муниципалитеты считали их своими.
Более того, Михаил Щапов считает, что государство само спровоцировало столь бедственную ситуацию для предпринимателей: «Российская Федерация в лице своего официального органа – Росреестра - не возражала против такого распоряжения землями. Практически у всех ответчиков земли поставлены на кадастр и на них выданы официальные документы о праве собственности».
Таким образом, государство долгие годы не замечало проблемы с путаницей и в законодательстве, и в земельных отношениях на берегу Байкала. Десятилетиями предприниматели двух регионов покупали, продавали землю в надежде на гарантии страны, в которой они живут. И в один прекрасный момент власть решила правила поменять. И начала поголовно изгонять бизнес с законно приобретенных земель.
Причем предприниматели по всему периметру побережья оказались крайними из-за ошибок власти. История колхоза «Байкалец», вышедшая в публичность из стен прокуратуры и судов, стала стартовой точкой, за которой проявилась массовость явления. По сути, сейчас ни один предприниматель, ведущий свою деятельность на берегу Байкала, не застрахован от того, что в один прекрасный момент к нему не придет прокуратура и не отменит его права и на землю, и на бизнес.
Получается, что власть руками судов и прокуратуры исправляет свою бездеятельность на Байкале на протяжении десятилетий, в конечном счете ставя под удар местных предпринимателей. На них чиновники внимания не обращают. Судя по всему, конституционные права на Байкале больше не работают.
Валентин Соколов, «Номер один»
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