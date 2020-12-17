Сбербанк снизил требование по минимальному стажу для оформления ипотеки

Он снижен с 6 до 3 месяцев





Минимальный трудовой стаж на текущем месте работы для оформления ипотеки Сбербанка снижен с 6 до 3 месяцев. Скидка на ставку по ипотеке для зарплатных клиентов составляет 0,5 процентного пункта, сообщили в пресс-службе банка.