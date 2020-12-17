Первый Всероссийский чемпионат по производительности стартовал в онлайн-формате

В нем участвуют команды улан-удэнского авиазавода и «Приборки»





Команды предприятий Улан-Удэнского авиационного завода и Улан-Удэнского приборостроительного объединения успешно прошли отбор и участвуют в первом Всероссийском чемпионате по производительности труда, сообщили в Минэкономики Бурятии.

Более 1000 участников из 55 регионов России и ближнего зарубежья соревнуются в навыках эффективного управления. 14 декабря 2020 года в рамках национального проекта «Производительность труда» стартовал первый Всероссийский чемпионат по производительности, который объединил сотрудников предприятий из разных отраслей экономики, представителей органов власти, вузов и региональных центров компетенций.В адрес программы подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности», которая выступает организатором чемпионата, поступило более 220 заявок. По итогам предварительного отбора к участию в чемпионате приглашены 139 команд из разных регионов России – от Калининграда до Владивостока, а также из Казахстана.Первый этап соревнований пройдет с 14 по 18 декабря на базе онлайн бизнес-симулятора. Чтобы вывести свое виртуальное предприятие в лидеры отрасли, командам предстоит выбирать стратегии, выстраивать производственные и логистические процессы, принимать решения в области маркетинга и продаж, повышать эффективность работы персонала.«В рамках соревнований мы используем симулятор, на котором проводим онлайн-обучение наших управленцев. Такой формат позволяет руководителям протестировать стратегии повышения эффективности и конкурентной борьбы в реальных рыночных условиях, но без рисков для собственных компаний. Чемпионат нацелен на решение ключевой задачи — помочь предприятиям найти рабочие инструменты для достижения цели нацпроекта: за три года повысить производительность труда минимум на 30%», – рассказала руководитель программы «Лидеры производительности», директор центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России Екатерина Гришина.В финал, который пройдет 12 февраля 2021 года в Москве, выйдут 22 команды, набравшие наибольшее количество баллов по итогам трех раундов онлайн-этапа. Финалисты презентуют свои проекты членам экспертной комиссии, в которую вошли заместитель министра экономического развития РФ Петр Засельский, руководитель программы «Лидеры производительности», директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России Екатерина Гришина, генеральный директор Федерального центра компетенций Николай Соломон, заместитель директора Фонда развития промышленности Анна Бринева, директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина, генеральный директор российского представительства корпорации KUKA Дмитрий Капишников.Главная цель национального проекта «Производительность труда» – обеспечить к 2024 году ежегодный рост производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики не менее чем на 5%. 10 тысяч предприятий по всей стране получат господдержку для повышения производительности труда не менее чем на 30%. Реализацию мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Республике Бурятия сопровождает Министерство экономики. Более 200 управленцев из 13 предприятий – участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» Бурятия вовлечены в программу подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности».Фото: Минэкономики Бурятии