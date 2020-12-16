В Бурятии работают 2830 самозанятых граждан

Переход на новый налоговый режим осуществляется добровольно





С 1 июля 2020 года на территории республики действует специальный налоговый режим для самозанятых граждан - налог на профессиональный доход. Действовать этот режим будет в течение 10 лет, сообщили в Минэкономики республики.