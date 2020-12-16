В Бурятии работают 2830 самозанятых граждан

Переход на новый налоговый режим осуществляется добровольно
С 1 июля 2020 года на территории республики действует специальный налоговый режим для самозанятых граждан - налог на профессиональный доход. Действовать этот режим будет в течение 10 лет, сообщили в Минэкономики республики.
Налог на профессиональный доход — это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим. Переход на него осуществляется добровольно.
Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке - 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.
Новый спецрежим могут применять физлица и ИП (самозанятые), у которых одновременно соблюдаются следующие условия:
- получают доход от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества,
- при ведении деятельности не имеют работодателя, с которым заключен трудовой договор,
- не привлекают для этой деятельности наемных работников по трудовым договорам,
- вид деятельности, условия ее осуществления или сумма дохода не попадают в перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.
Чтобы использовать новый специальный налоговый режим, нужно пройти регистрацию и получить подтверждение. Без регистрации применение налогового режима и формирование чеков невозможно.
Регистрация в приложении «Мой налог» занимает несколько минут. Заполнять заявление на бумаге и посещать инспекцию не нужно.
Способы регистрации:
1. Бесплатное мобильное приложение «Мой налог», скачать которое возможно AppStore или GooglePlay, либо использовать веб-версию https://lknpd.nalog.ru/;
2. Кабинет налогоплательщика «Налога на профессиональный доход» на сайте ФНС России;
3. Уполномоченные банки (АО «Альфа-Банк», ПАО Сбербанк России, ПАО «АК БАРС» БАНК, АО «Киви банк», Банк «КУБ» (АО), Инвестиционный банк «Веста» (ООО), НКО «МОНЕТА» (ООО), ПАО «Банк ВТБ», ООО «Банк 131», ПАО «МТС-Банк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «ТрансКапиталБанк», АО «ТИНЬКОФФ БАНК», Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (ПАО), ООО Коммерческий банк «ФИНТЕХ», ПАО СКБ-банк, АО «КС БАНК»);
4. С помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Необходимо отметить, что налог на профессиональный доход можно платить, только пока сумма дохода нарастающим итогом в течение года не превысит 2,4 млн. руб. Ограничения по сумме месячного дохода нет. Сумма дохода контролируется в приложении «Мой налог». После того, как доход превысит указанный лимит, налогоплательщик должен будет платить налоги, предусмотренные другими системами налогообложения.
Среди преимуществ можно выделить следующее:
1. Регистрация (в мобильном приложении, на сайте ФНС России, через банк или портал госуслуг) без визита в налоговую инспекцию.
2. Декларацию представлять не нужно. Учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении.
3. Не нужно покупать контрольно-кассовую технику. Чек можно сформировать в мобильном приложении «Мой налог».
4. Отсутствует обязанность по уплате фиксированных взносов на пенсионное страхование. Пенсионное страхование осуществляется в добровольном порядке.
5. Можно работать без регистрации в качестве ИП. Доход подтверждается справкой из приложения.
6. Налог начисляется автоматически в приложении. Уплата — не позднее 25 числа следующего месяца.
7. Зарплата не учитывается при расчете налога. Трудовой стаж по месту работы не прерывается.
Указанный налоговый режим в республике применяет 2830 самозанятых граждан.
Фото: pixabay.com
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